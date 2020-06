Margarita Cedeño: «Las mujeres no están para irse detrás de sus maridos como borreguitos»

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, expresó hoy que las mujeres no están para irse “detrás de sus maridos como borreguitos, sino para ser pareja y acompañarse.

Así respondió Cedeño tras ser cuestionada sobre por qué no acompañó a Leonel Fernández cuando decidió abandonar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Ciertamente a mi no me gusta lucir arrogante, pero en una etapa de igualdad de la mujer, yo que estoy propugnando por la equidad justamente, pues yo daría y por qué él no se quedó conmigo”, indicó.

La vicepresidenta de la República, señaló que no le afectan los comentarios insultantes en su contra porque se preparó para ellos.

“Yo algo he aprendido desde hace muchos años, la boca habla de lo que tiene su corazón, el que insulta no me está insultando a mí, está insultando su espejo”, manifestó la funcionaria.

Además, afirmó que será la primera vicepresidenta qué pasará a ocupar la presidencia de la República.

La también candidata vicepresidencial del partido de Gobierno, ofreció esas declaraciones durante una entrevista en el programa Matinal.