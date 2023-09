Margarita sobre conflicto con Haití: “Que no se ceda ni un centímetro de lo que nos corresponde”

Send an email

La exvicepresidenta Margarita Cedeño dio el espaldarazo al Gobierno para que no ceda “ni un centímetro” de los derechos que le corresponden al pueblo dominicano frente a Haití

La alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aclaró que apoya toda medida de protección de nuestra soberanía, y especialmente de nuestros recursos hídricos.

“¡Que no se ceda ni un centímetro de lo que nos corresponde! Los intereses individuales de grupos que no representan al pueblo ni al gobierno haitiano, no pueden sobreponerse al espíritu de colaboración y confraternidad que debe primar entre nuestros países”, enfatizó.

A su juicio, el Gobierno dominicano debe mantenerse abierto al diálogo y solicitar la participación de la comunidad internacional, “pero siempre exigiendo la aplicación estricta de las leyes dominicanas y de los tratados internacionales”.

Deseó a la gestión que encabeza Luis Abinader que tenga claridad en los pasos a seguir y que implemente acciones concretas para proteger a las familias de las provincias fronterizas, que son las más pobres del país y las más afectadas en términos socioeconómicos.