Mariano enseña matemáticas cantando

El dominicano Rafael Mariano Durán, conocido popularmente como “Mariano Matemática”, enseña esta ciencia desde hace 45 años, y desde hace más de 20 lo hace, pero de una manera poco usual: con cantos y música.

“Cómo dice Jacinto, la tabla más fácil es la del cinco…”, versa una de las canciones que canta Mariano, que en la actualidad tiene 65 años de edad.

A través de los años, él ha sido testigo de las dificultades con procedimientos básicos de aritmética y trigonometría que presentan los alumnos de los niveles inicial, medio y hasta universitario, que con frecuencia acuden a su pequeña escuelita para reforzar sus conocimientos en este clase.

Por lo que ideó una forma de aprender a multiplicar, dividir, así como de realizar con facilidad las operaciones de la potenciación, radicación, fracciones (quebrados) y otros temas, que tanto estresan a los alumnos dominicanos al punto de odiar y reprobar esta materia.

En una sala de estudios ubicada en La Bomba de Los Mina, en Santo Domingo Este opera Mariano Matemática, donde colegiales de esta demarcación, así como del Distrito Nacional y diferentes provincias del país repasan y aprenden sobre esta ciencia.

Al momento que un estudiante de cualquier nivel llega con dificultades a su escuela, Mariano le pregunta cuál es su preocupación con las matemáticas y que mayormente tienden a hacer en conceptos y operaciones básicas.

En ese sentido, este maestro parte de lo más esencial para facilitar la comprensión de ejercicios matemáticos a través de la tabla de multiplicar.

Este entiende que el solo hecho de que el alumno domine la tabla hace que se sienta seguro, tanto así que después de manejarla, comienzan a gustarles las matemáticas.

“Un estudiante que domina la tabla de multiplicar también dominicana la división, la raíz cuadrada, la potenciación, así como las áreas de figuras planas, hasta la diferencia de un número primo y compuesto, entre otros temas”, sostuvo Mariano. Para esto hizo un manual físico y auditivo donde enseña esa tabla pitagórica, como también se conoce.

“Yo pongo mi granito de arena de esta forma. He tenido alumnos de todos los niveles y los resultados han sido positivo”, expresó a elCaribe.

Mariano es toda una figura en la Zona Oriental

Son muchas las personas que conocen el nombre de Mariano Matemática, especialmente en la zona oriental.

“Yo recuerdo que mi mamá me llevó a donde Mariano para recibir un refuerzo en clases de geometría cuando estaba en bachillerato, que no me iba para nada bien y aprendí muchísimo, realmente me gustó y aún recuerdo lo que aprendí”, expresó Héctor Ramón Rosario, un ex alumno.

Rafael Marino comentó que en varias ocasiones llegaron jóvenes a su salita con la idea de dejar la escuela por tener problemas en esta asignatura. Sin embargo, este le “buscó la vuelta”.

Adelantó que pese a que es autodidacta en esta área y que lo que estudió vía sus medios y lo aprendió de una manera práctica, ha podido ayudar a una centena de muchachos que en un momento vieron imposible que “le entrara” la aritmética.

A disposición de compartir su metodología con otros maestros de RD

Este maestro autodidacta de las matemáticas comentó a elCaribe que quisiera compartir su experiencia docente con otros profesionales de la educación que deseen hacer más fácil el aprendizaje de las matemáticas.

En su material , Mariano sugiere a los maestros utilizar esta estrategia, al tiempo que solicita que no se apresuren con su aplicación, es decir, que si trabajan la tabla del tres duren al menos dos días de clases en esa tabla, para luego pasar a la siguiente, y que lo hagan de una manera dinámica.

Trabaja en el Minerd

El señor Mariano Matemática trabaja en la actualidad en el Ministerio de Educación, en el área de descentralización. Pero, luego de salir de labores en esta institución a las 6:00 de la tarde, se dirige a su escuelita a reforzar estudiantes.

Mariano

Es reconocido en su comunidad y en la zona oriental por la facilidad con la que explica para ayudara entender las matemáticas.

Apuesta

A su método de enseñanza con música, así como a la paciencia para enseñar esta ciencia que tanto estrés provoca.