Mariano Germán denuncia que la Línea 2C del Metro opera sin «sistema automatizado» en Los Alcarrizos

El secretario de Obras Públicas por el Partido Fuerza del Pueblo, Mariano Germán, denunció este jueves que la Línea 2 C de Los Alcarrizos no tiene instalado el sistema de frenos automatizado, durante una llamada telefónica al Panorama de la Mañana.

El Metro de Santo Domingo es la red de ferrocarril metropolitano de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana.​ Desde la inauguración de la Línea 2 en 2013, es el sistema ferroviario metropolitano más extenso del Caribe. Es un medio de transporte que abarata los costos y tiempo en traslados a la población dominicana de cara a la modernidad.

La información fue suministrada ante la voz de alerta de un oyente que llamó en vivo al Panorama de la Mañana, a la cual respondió Mariano que había recomendado que se hiciera un diagnóstico al sistema antes de ponerse en marcha con los pasajeros.

Además, el experto en Obras Públicas agregó que, que se inauguró la Línea 2 C de Los Alcarrizos sin la instalación del sistema automatizado de control y señalización, por considerarlo gravísimo ya que la norma internacional establece que un sistema de metro no se puede operar sin estos requerimientos de seguridad.

“En este caso puede haber dos modelos de sistema de control automatizado como el CBTC que no es el de la República Dominicana basado en comunicaciones más moderno en la actualidad con control ATP”, explicó.

El Sistema de Control de Trenes Automatizado es el cerebro y la red neuronal del sistema, controla velocidad, establece tiempo de recorrido, acelerado y frenado, las maniobras y los intervalos entre trenes, “todo en absoluto”.

La responsabilidad

Dijo que la Línea 2 C de El Metro en Los Alcarrizos debe estar en su funcionamiento con certificación y la parte civil y electromecánica a la obra, es decir, que el trazado de la línea, que las columnas están bien en el sistema de pila, tanto la altitud como en longitud, altimetría y planimetría.

La Oficina para el Reordenamiento del Orden del Transporte (Opret) y su equipo técnico junto a su suplidor debió hacer una prueba dinámica inicial para observar las distancias entre trenes, la velocidad, la aceleración, el frenado y después de su verificación y certificado, operar con la carga de pasajeros.

“La responsabilidad en este caso es de la Opret y del Gobierno a través del director en este momento, Jhael Isa Tavarez, es el responsable de que eso opere con los debidos factores de seguridad que debe operar un sistema, lo demás es poner en juego sin necesidad”, aclaró Germán.

El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) afirmó que no manchará su imagen política ni pública, menos su trayectoria laboral en la administración gubernamental, “yo fui docente en la universidad y yo no puedo hablar disparates”.

Fuente: Panorama