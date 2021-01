Mariotti y Paz desmienten renunciarán del PLD para irse a Fuerza del Pueblo

Sean apoyados o no para formar parte de la Dirección Política del Partido de la Liberación Dominicana, el exsenador Charles Mariotti y el excandidato a la senaduría del Distrito Nacional, Rafael Paz, desmintieron que renunciarán del PLD para unirse a las filas de la Fuerza del Pueblo.

En una llamada telefónica, el exlegislador de Monte Plata calificó como un absurdo las declaraciones del comentarista Cristian Cabrera, quien dijo que tanto él como su pupilo, Rafael Paz, renunciarán de la organización morada si no es elegido secretario general del partido.

«Lo único que soy en mi vida es coherente, lo que yo soy es peledeísta. Lo único que tengo es el compromiso de sacar al Partido de la Liberación Dominicana hacia adelante… Eso solo es mentira, es también es un absurdo», manifestó Mariotti, quien aseguró que seguirá colaborando con su partido aun si no fuera elegido secretario general de la organización.

De su lado, Paz, manifestó que hay proyecciones de que será miembro del Comité Central y de la Dirección Política del PLD. Indicó que no renunciará por lo que en vista de ese panorama es «un absurdo» considerar que renunciará de la entidad morada.

«Continuamos en el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a hacer miembros del Comité Central y de la Dirección Política de esta organización para seguir profundizando el compromiso de las bases con la sociedad… también vamos a lograr que Charles Mariotti sea el secretario general del PLD», indicó el también exdirector de Dirección del Consejo Nacional de Competitividad.

Declaraciones del periodista Cristian Cabrera en el programa «A la Misma Hora» que se transmite en Telecentro, canal 13

«El excandidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana estaría pasando a la Fuerza del Pueblo en las próximas semanas, además su mentor político, el exsenador Charles Mariotti, estaría pasando también, posiblemente, en ese hay un poquito más de dudas, el otro es prácticamente seguro, estaría pasando a formar parte de la Fuerza del Pueblo como organización política que encabeza Leonel Fernández, esto ante una inconformidad manifiesta en el PLD.

«En el caso de Paz y de Charles Mariotti, eso dependerá de que se produzca o no de la victoria o de saciar el deseo de Charles Mariotti de ser secretario general del PLD que como bien ustedes saben el modelo peledeísta, esa posición no obedecerá al deseo de natural de la organización si no de a quien señale el líder de esa organización política, Danilo Medina, como secretario General».

Cabrera indicó que, además de Mariotti, aspiran a ese cargo Rubén Bichara y Carlos Pared Pérez.

