Mark Penn/Stagwell: Luis Abinader 47%, Gonzalo Castillo 35% y Leonel Fernández 11%

En una primera vuelta Luis Abinader sacaría un 47% contra un 35% en el caso de Gonzalo Castillo, y un 11% para Leonel Fernández, 2% para Guillermo Moreno y un 5% de indecisos. Como la encuesta tiene un margen de error de 3.1% significa que Abinader podría sacar entre 44% y 50%, lo que implica que hay buenas posibilidades de este ganar en primera vuelta.

Las preguntas sobre intención de voto se hicieron al principio y también al final de los días de trabajo de campo y este ejercicio evidenció una tendencia hacia aumentos en los votos a favor de Abinader.

De ser necesaria una segunda vuelta Abinader ganaría 54% contra 40% por Castillo con un 7% de indecisos. Un alto 79% manifestó que tenía su voto decidido y que era muy difícil que lo cambiara antes de las elecciones. En las tres encuestas efectuadas por Mark Penn/Stagwell en enero, mayo y junio Luis Abinader estuvo encima tanto en la primera como en la segunda vuelta.

ABSENTISMO

Un 72% de los encuestados indica que votaría, lo cual coincide con las estadísticas históricas dominicanas sobre absentismo. Cuando se preguntó si votaría a pesar de que el corona virus el 5 de julio todavía amenazara con contaminar, un 77% dijo que estaría dispuesto a ir a votar.

EL VOTO DE LA FUERZA DEL PUEBLO

Especulando sobre cómo votarían los miembros y simpatizantes de La Fuerza del Pueblo en una segunda vuelta donde el candidato Leonel Fernández no participaría, preguntamos tan solo a los que anteriormente se habían definido como tales, si seguirían unas posibles instrucciones de su candidato para que votasen por Gonzalo Castillo o por Luis Abinader, o cómo votarían en ausencia de tales instrucciones. Un 52% indicó que votaría según instrucciones de Fernández, divididos en un 28% para Abinader y un 24% para Castillo. En ausencia de instrucciones un 16% votaría por Castillo y un 12% por Abinader, un 13% no votaría y un 7% dijo que no sabía o no contestó. Quiere decir que el voto de La Fuerza del Pueblo se dividiría en una segunda vuelta.

LA SALUD DE LUIS ABINADER

Un 62% de los que previamente habían declarado que votarían por Luis Abinader manifestó que la noticia sobre su problema con el corona virus no va a afectar su voto, pero un 34% indicó que más probablemente votaría por él ante esa situación. Entre los que indicaron que no votarían por Abinader, un 84% dijo que la noticia sobre el virus y el candidato no influyó sobre su decisión de indicar que no votaría por él.

FICHA TÉCNICA

Mark Penn/Stagwell (Certificado JCE No. 2019-09-046) realizó esta encuesta entre 1,207 adultos encuestados que han indicado que es probable que voten en julio. El trabajo de campo se realizó entre el 16 y el 23 de junio. Ciertas preguntas se hicieron al principio y al final del período para buscar tendencias. El margen de error es más o menos 3.1%. Los datos fueron ponderados para ser representativos del público con más probabilidades de votar en julio de este año. Los resultados se analizaron por género, edad, educación, estado de ingresos, región y afiliación política. Las entrevistas fueron realizadas por el entrevistador cara a cara.

Los datos fueron recopilados por un equipo de trabajo y alojados en una plataforma segura e independiente. Como en todas las encuestas anteriores no se encuestó en el extranjero. Esta encuesta fue auspiciada por Noticias SIN como un servicio para su público y clientes. Mark Penn y sus empresas han estado realizando encuestas políticas en República Dominicana desde hace 39 años.

Noticias SIN