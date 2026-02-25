Markestrategia presenta primera encuesta nacional de 2026 con panorama favorable para Abinader

SANTO DOMINGO.- La firma Markestrategia presentó los resultados de su primera encuesta nacional del año 2026, realizada del 19 al 21 de febrero, la cual refleja una percepción mayoritariamente positiva hacia la gestión del presidente Luis Abinader.

De acuerdo con el informe ejecutivo, el estudio fue aplicado de manera presencial a 1,200 personas inscritas en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), con un nivel de confianza de 95% y un margen de error nacional de ±2.8%.

Percepción económica: predomina la esperanza

Ante la pregunta sobre cómo creen que será la situación económica para ellos y su familia en este nuevo año, el 43.1% respondió que será mejor que en 2025, mientras que un 19.6% entiende que será igual de buena. Solo un 19.5% considera que será peor.

En cuanto a la situación económica del hogar en los últimos 12 meses, el 41.8% afirmó que ha mejorado, mientras que el 31.5% dijo que sigue igual y el 25.9% que ha empeorado.

Evaluación del presidente Abinader

La encuesta indica que el 54.8% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader, mientras que un 41.4% la desaprueba.

Asimismo, el 51.6% considera que el mandatario lleva al país por el camino correcto, frente a un 43.7% que entiende que va por el camino incorrecto.

En términos de imagen, el 64.5% expresó tener una imagen positiva del jefe de Estado, y el 60.3% lo definió como un “presidente bueno”. Además, el 59.9% lo percibe como un presidente cercano a la gente.

Sobre el nivel de confianza, el 41.2% afirmó que confía mucho en Abinader y el 18% que confía algo. En conjunto, casi seis de cada diez encuestados expresan algún nivel de confianza en el mandatario.

Si volviera a ser candidato presidencial, el 46.2% aseguró que votaría por él, mientras que un 15.5% indicó que tal vez lo haría.

Simpatía partidaria

En cuanto a preferencia política, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la simpatía con 44.7%, seguido por la Fuerza del Pueblo (18.0%) y el Partido de la Liberación Dominicana (14.7%). Un 16.9% manifestó no simpatizar con ningún partido.

Además, el 43.8% considera que el PRM seguirá en el poder más allá de 2028, mientras que un 32.6% entiende que no continuará gobernando.

Fuente: el Nuevo Diario