Marranzini cree Gobierno debe aplicar medidas «a corto plazo» para enfrentar la delincuencia

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, consideró este martes que es necesario que se combinen las acciones del Gobierno a largo y mediano plazo para combatir la inseguridad ciudadana con medidas a corto plazo, a fin de que puedan observarse resultados más rápidos y que eso contribuya a mejorar la imagen pública sobre el tema.

Precisó que el empresariado respalda las medidas que ha tomado el Gobierno.

“Hay muchas medidas que se han tomado que son a mediano y largo plazo… Hemos dicho varias veces que se deben tomar medidas a corto plazo que muestren alguno tipo de resultado y que a la vez refuercen la opinión pública”, expresó.

Para él, en muchas ocasiones, la ciudadanía cree que no se está haciendo nada, aunque no sea cierto, debido a que con las medidas a mediano y largo plazo no se observan resultados inmediatos.

Favoreció que no solamente las autoridades fortalezcan a la Policía Nacional con una reforma, sino que intervengan donde sea necesario intervenir para garantizar la paz, como ocurrió recientemente en Villa Mella.

Se refirió a un tiroteo ocurrido en la comunidad Mata Los Indios, en Santo Domingo Norte, en el que murieron tres hombres vinculados a un conflicto por unos terrenos ubicados en Villa Mella.

Crisis haitiana

Celso Julio Marranzini expresó que el empresariado también apoya al Gobierno con las medidas que ha tomado para reforzar la seguridad fronteriza, ante la crisis haitiana, pero cree que esa zona debe ser cada día mejor resguardada para preservar la integridad y que todos los sectores deben unirse al clamor de que la comunidad internacional intervenga al vecino país.

Entiende que esa sería la única forma de controlar la ingobernabilidad e inseguridad ciudadana que existe en Haití, debido a que, asegura, la solución a ese problema no la tiene la República Dominicana.

Aunque destacó que es necesario seguir invirtiendo en infraestructura para atraer la inversión extranjera, destacó que el principal problema de Haití es que “requiere de una intervención de la comunidad internacional para poder controlar ese país que está fuera de control. No hay una gobernabilidad y es un país que está en manos de bandas. Eso hay que controlarlo para poder fortalecer luego sus instituciones».

Crisis energética

Por otro lado, manifestó que, ante la crisis energética, ocasionada tras el conflicto bélico Rusia- Ucrania, y el posible descrecimiento económico mundial, del que el país no se escapará, se necesita que exista la conciencia de que hay que seguir tomando medidas y continuar trabajando para poder enfrentar esas problemáticas.

Destacó que en el país se logró superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y que, de igual forma, se debe trabajar con unidad para poder superar la adversidad de la crisis económica internacional que impera.

Fuente: DL