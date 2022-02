Marranzini explica multa a empresa suya debió ser por 500 mil y la atribuyó a un error

Celso Marranzini, presidente de MPB MultiValores, S.A., definió como normal y fruto de un simple error, la multa por cinco millones de pesos interpuesta por la Superintendencia de Mercados de Valores de República Dominicana (SIMV) a esa empresa suya.

Marranzni, quien se desempeña como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), explicó que la multa debió ser por 500 milpesos, pero que se elevó a cinco millones, porque ocurrió en el 2017, cuando justamente cambio la ley y se elevó el monto de las amonestaciones.

“Todas las instituciones financieras las multan y en el caso nuestro, la multa fue más alta porque la Ley cambio, porque si no, hubiese sido 500 milpesos”, aseveró.

Informó también que la amonestación fue impuesta hace un poco más de un año y el hecho ocurrió cerca de tres años atrás, en los alrededores del 2017, lo que implicaba que ya había perimido y sus abogados les recomendaron no pagarla.

“El caso incluso, había perimido, y mis abogados me recomendaron no pagar la multa. En mi caso, fui más estricto: yo pude no haberla pagado y le dije a mis empleados: la vamos a pagar, pero se la voy a descontar a todo el mundo de la bonificación, para que aprendan a no equivocarse, porque fue por un error sencillo; no fue nada del otro mundo, gracias a Dios”, explicó en informaciones a N Digital.

La SIMV procedió a multar a MPB MultiValores, S.A. con cinco millones de pesos porque realizó actividades no autorizadas y contrarias a su objeto social.

Marranzi explicó que se trató de un error en una emisión, casos normales y que ocurren con frecuencia en este tipo de merado.

Explicó que a todas las empresas de bolsa de valores las amonestan, y que su compañía no constituye una excepción.

Atribuyó a su presencia en la presidencia del fideicomiso de Punta Catalina, que la información fue revelada.

“Todo esto viene alrededor de Punta Catalina; desgraciadamente; si y no estuviera en Punta Catalina….además, hace tiempo que sucedió”, indicó.

