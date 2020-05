Marzo y abril rompieron récord de altas temperaturas en el país… ¿a qué se debe?

“Desde que me levanto me tomo mis pastillas, casi no hago ejercicios y uso ropa ligerita”, cuenta Reyita, de 50 años de edad, quien sufre de presión arterial alta.

Mientras que Andreina, es una embarazada de 25 años y presenta hinchazón en los pies, transpira con frecuencia y se pasa casi todo el día tomando agua fría”.

Reyita y Andreina son vulnerables al “golpe” de calor que afecta a la República Dominicana y que en los meses de marzo y abril ha implantado nuevo récor de altas temperaturas, medidas en iguales períodos desde hace 49 años, o sea la serie de mediciones desde 1971 al 2000.

Además del evidente impacto que tiene en la salud de las personas con determinadas condiciones o enfermedades, estas altas temperaturas pueden influir para que se produzcan desastres naturales de grandes magnitudes, según temen algunos investigadores.

El termómetro mide una temperatura que ronda los 33 a 36 grados, y en lugares hasta 38 y 39 grados, pero hay factores climatológicos que llevan a ser humando a sentir valores más elevados.

Los expertos de la Oficina Nacional de Meteorología están estudiando el fenómeno y afirman que las temperaturas desde el primero de marzo hasta el 14 abril, estableciéndose nuevas marcas en las altas temperaturas en 43 localidades.

Este calor afecta justo en un momento en el que los dominicanos, como en otros ciudadanos, están confinados por el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus.

También el territorio nacional es afectado por una sequía, que conlleva al uso racional del agua y al anhelo de muchos como Reyna y Andreina de que llueva para que se enfríe el clima.

Juana Sille, encargada del Departamento de Climatología de la Onamet explica lo concerniente a las nuevas mediciones y el subdirector de esa entidad, ingeniero Miguel Campusano, detalla la relación altas temperaturas con el mar caribe y la posible ocurrencia de huracanes y tormentas.

Sille dice que Santo Domingo pasó de tener una temperatura de 32.8 grados Celsius a 33.5, este mes de abril, de acuerdo con los registros de esa serie que abarca 39 años.

En este abril se superaron temperaturas máximas también en la zona de El Higüero, donde está el aeropuerto Joaquín Balaguer, en Altamira, Puerto Plata, Loma de Cabrea, Montecristi, Barahona y San Juan de la Maguana, entre otras como la Altagracia, específicamente en Punta Cana donde la máxima temperatura alcanzada hace 27 años, el 9 de abril de 1995 fue de 33.3 grados y en este abril fue superada con un récord de 36.6 grados.

En el aeropuerto Las Américas se había registrado un récord de 33.9 grados en abril de 1971 que fue roto en este mes de abril con una marca de 36.6, o sea 2.7 grados más caliente.

¿Por qué sentimos más calor del que mide el termómetro?

El ingeniero Miguel Campusano explica que en el mes de marzo hubo récord en el planeta en la temperatura promedio, observada desde que se tienen registros en la historia de las mediciones de los servicios meteorológicos.

Según los Centros Nacionales de Información Ambiental de NOAA, la temperatura promedio mundial de la superficie terrestre y oceánica en marzo fue de 1,16 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX y la segunda temperatura más alta de marzo registrada después de 2016.

Para paliar el golpe de calor son muchas las recomendaciones, pero sobre todo mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar exponerse a los rayos solares en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde son vitales.

Por: Deyanira Polanco/ Listín Diario