Más de 40 personas heridas tras ataque de peces carnívoros en Argentina
Más de 40 personas resultaron heridas y un hombre perdió parte de un dedo, luego de que un grupo de peces palometas los atacara en la costa de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina.
Según los reportes, 46 bañistas fueron atendidos por mordeduras que provocaron lesiones, «todas graves», durante los primeros días de febrero.
Entre los casos más severos, un hombre perdió la parte superior de un dedo tras ser atacado por un pez carnívoro de la especie ‘Parona signata’.
La mayoría de los afectados fueron atendidos en la propia playa, aunque varios debieron ser derivados al hospital Fermín Salaberry por precaución.
Las autoridades sanitarias pidieron respetar la cartelería y las zonas habilitadas, evitar bañarse en horarios de mayor actividad de los peces, no entrar al agua con heridas abiertas y supervisar de forma permanente a los menores.
Los datos registras más de 320 ataques de este tipo el año pasado.
Fuente: Panorama.
