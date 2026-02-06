Más de 40 personas heridas tras ataque de peces carnívoros en Argentina

Más de 40 personas resultaron heridas y un hombre perdió parte de un dedo, luego de que un grupo de peces palometas los atacara en la costa de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina.

Según los reportes, 46 bañistas fueron atendidos por mordeduras que provocaron lesiones, «todas graves», durante los primeros días de febrero.

El socorrista Alejandro Martin aseguró al medio local El Once, que utilizaron «tres botiquines” para socorrer a los heridos y que la situación fue tal que se izó la bandera roja y se evacuó la zona de baño.