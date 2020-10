Más de 450 mil ya han votado anticipadamente en NY, entre ellos miles de dominicanos

NUEVA YORK.-A solo seis días para celebrar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y tener los votantes la oportunidad de ejercer el sufragio anticipadamente en todo el territorio estadounidense, este proceso se inició en esta ciudad el pasado sábado 24 hasta el próximo domingo 1 de noviembre.

Una cantidad de 457,735 neoyorkinos habían votado anticipadamente, hasta ayer martes, entre ellos miles de dominicanos. Existen 88 centros de votaciones distribuidos en los cinco condados. En Manhattan han sufragado 100,533; en El Bronx 66,393; en Brooklyn 149,368; en Queens 95,899; y en Staten Island 45,542.

La presencia de policías en los centros es visible, para evitar cualquier disturbio o altercado, mientras los electores hagan las filas, debido a las múltiples protestas a favor y en contra de demócratas y republicanos respectivamente.

El pasado domingo, seguidores del presidente Donald Trump y veintenas de personas que protestaban en las inmediaciones de la plaza de Times Square en Manhattan se enfrentaron de manera violentamente, en presencia de más de un centenar de uniformados, dejando varios heridos y detenidos.

En la Gran Manzana hay 4 millones 666 mil 535 electores registrados oficialmente, y de eso el partido demócrata tiene 3,617,982, el republicano posee 530,235 y la diferencia de los 518 mil 318 votantes pertenecen a otros partidos políticos, entre ellos el Libertario, Verde, Constitución y de La Familia, entre otros.

Los dominicanos son en este momento la mayoría de votantes hispanos en la Gran Manzana, sobrepasando los 300 mil inscritos y segundos en Nueva Jersey con 125 mil, se ha informado.

El único congresista quisqueyano en EE.UU. que busca la reelección por el Distrito 13-NY, es Adriano Espaillat, quien se mantiene activo con su equipo de trabajo reuniéndose con profesionales, activistas comunitarios y ciudadanos comunes para orientar a los votantes donde tienen que ejercer su voto.

Los centros de votación funcionarán bajo estrictos protocolos sanitarios, aseguró la Junta Electoral (BOE). Las medidas incluyen, uso obligatorio de mascarillas, instalación de PlexiGlas donde los votantes se registran para que haya una barrera entre ellos, y los trabajadores electorales, además.

También, se entregarán bolígrafos estilográficos para que firmen, marquen sus boletas y luego se los lleven, marcadores de piso para ayudar a mantener el distanciamiento físico, toallitas antivirales disponibles, y las máquinas de votación se limpiarán regularmente.

BOE no controlará la temperatura en las puertas, ni evaluará a los votantes para detectar el virus. Tampoco les exigirá que proporcionen pruebas de que recientemente dieron negativo en la prueba del COVID-19.

El horario para los días que restan son: miércoles de 12:00 p.m. a 8:00 p.m; jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m; viernes y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m; y Domingo de 7:00 a.m a 4:00 p.m.

Para encontrar su sitio y horario de votación asignado puede acceder a la página web: https://findmypollsite. vote.nyc/ ; para revisar el estatus de su registro: https://www. nycvotersearch.com/ ; para saber si ya está registrado: https://vote.nyc/ page/am-i-registered

Por Ramón Mercedes