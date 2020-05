Más de 500 enfermeras han sido suspendidas para clínicas aplicar al programa FASE

A través de una rueda de prensa ofrecida por las centrales sindicales vía la aplicación Zoom, Jacobo Ramos, presidente de la Confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), dijo que también ha recibido reportes de zonas francas que han suspendido trabajadores.

“Las empresas que no están al día en la TSS parece que no la están incorporando en el programa FASE. Es verdad que están en falta las empresas, pero estamos penalizando al trabajador por una falta de la empresa y hemos recibido muchos reportes de empresas que no se le ha podido aceptar en el programa FASE porque no le han pagado a la TSS”, expresó Ramos.

De su lado Pepe Abreu, dijo que hay otras empresas como del sector minero que han suspendido al trabajador cuando estas empresas están liberadas porque su proceso productivo ha seguido activo.

También denunciaron que empresas de bebidas gaseosas han suspendido y cancelado a trabajadores en medio de esta pandemia.

“El problema se agudiza porque ese programa FASE no logra básicamente resolver el problema de las familias. Igualmente el programa ‘Quédate en Casa’, por lo que hemos insistido en que hay que mejorar estos programas en el mes de mayo”, expresó Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónomo Sindical Clasista (CASC).

Los representantes hablaron en una actividad desarrollada para conmemorar el 134 aniversario del Día Internacional del Trabajo, en medio de una pandemia de coronavirus, una parálisis económica y la convocatoria a elecciones presidenciales y congresuales.