Más de 70 muertos tras operativo contra “El Mencho” en Jalisco

Más de 70 personas murieron como resultado del operativo desplegado el domingo en el estado de Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron este lunes autoridades de México.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la operación de fuerzas especiales derivó en múltiples enfrentamientos armados, que dejaron un saldo elevado de víctimas fatales entre presuntos integrantes del grupo criminal y miembros de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el informe oficial, durante la acción inicial murieron al menos ocho hombres armados que custodiaban al capo. Oseguera Cervantes y dos de sus guardaespaldas resultaron heridos en los tiroteos; sin embargo, fallecieron posteriormente mientras eran trasladados bajo custodia hacia Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que la violencia se extendió más allá del punto del operativo, generando nuevos enfrentamientos y hechos vinculados que elevaron la cifra total de fallecidos a más de 70 personas. Entre las víctimas se contabilizan integrantes de cuerpos de seguridad, presuntos miembros de organizaciones criminales y otras personas.

El Gobierno calificó el despliegue como uno de los más significativos contra el crimen organizado en los últimos años, aunque reconoció el alto costo humano que dejó la confrontación.

