Judiciales

Más de 70 querellantes en caso Espaillat; audiencia continuará a las 2:30 de la tarde

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Santo Domingo.– El proceso judicial contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera continúa desarrollándose en medio de una alta cantidad de querellas vinculadas al colapso de la discoteca Jet Set.

Hasta el momento, el tribunal ha escuchado a 27 oficinas de abogados, las cuales han presentado más de 70 querellantes. De acuerdo con lo expuesto en sala, cada firma agrupa entre 4, 6 y hasta 7 afectados, lo que refleja la magnitud y complejidad del caso.

Las partes informaron que la audiencia fue recesada y continuará a las 2:30 de la tarde, cuando se retomará el conocimiento de los querellantes.

Durante la jornada, también se dio a conocer que alrededor de ocho personas han desistido de sus acciones legales. Entre estos casos, se destacó el de un abogado que presentó ocho desistimientos, pese a que inicialmente manejaba cerca de una docena de querellas, lo que sugiere posibles acuerdos entre las partes involucradas.

En cuanto al avance del proceso, se prevé que el tribunal continúe depurando las querellas en una próxima fase, a fin de organizar la participación de las víctimas y sus representantes.

Respecto a la postura de una de las representaciones legales, se reiteró que los peritajes deben ser realizados por peritos públicos. Asimismo, otros abogados solicitaron al tribunal emitir conclusiones basadas en los testimonios presentados durante la audiencia.

El conocimiento del proceso está a cargo del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Fuente: De Ultimo Minuto

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