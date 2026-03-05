Sucesos

¡Más violencia! Mujeres se jalan por las greñas’ en una parada de autobuses en Baní

Tres mujeres protagonizaron una pelea a golpes en las afueras de una sucursal de Caribe Express en el municipio de Baní, en la provincia Baní.

El incidente ocurrió hace apenas unos minutos y generó tensión y asombro entre las personas que se encontraban en el lugar, algunas de las cuales observaron la confrontación mientras intentaban mantenerse a distancia.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían provocado el enfrentamiento entre las tres mujeres. Tampoco se ha informado si las autoridades intervinieron o si alguna de las involucradas resultó con heridas de consideración.

Fuente: elavancemedia

