Mascarilla antiarrugas de colágeno con vitamina E: piel suave, rejuvenecida y hermosa

Dicen que el tiempo no pasa en vano y es cierto, sobre todo cuando no le prestamos la suficiente atención a nuestra piel y aparecen los primeros signos del envejecimiento. Si al mirarte al espejo notas líneas de expresión muy marcadas en el entrecejo, bolsas en el contorno de ojos o flacidez en la papada, no lo pienses más y prepara esta mascarilla antiarrugas de colágeno con vitamina E: piel suavecita, rejuvenecida y hermosa.

¿Por qué aparecen las arrugas?

Las arrugas son parte del envejecimiento de la piel, ya que a partir de los 30 años nuestra piel produce menos cantidad de colágeno, una proteína que se encarga de evitar que aparezcan los primeros signos del envejecimiento, pero también, ofrece soporte y elasticidad, describe un artículo publicado por especialistas del instituto médico Cleveland Clinic.

Por otra parte, los especialistas sugieren que las arrugas también pueden apoderarse de nuestra piel si tenemos el hábito de fumar, debido a que los componentes del cigarro reducen la producción de colágeno nuevo, pero también los siguientes:

Exposición excesiva a los rayos UV: si no utilizamos bloqueador solar, los rayos UV descomponen las fibras de colágeno en la piel.

Contracciones de los músculos faciales: se cree que las líneas en la frente, el entrecejo y las "patas de gallo", aparecen debido a las pequeñas contracciones de los músculos, por ejemplo, al fruncir el ceño, o entrecerrar los ojos hacen que estas arrugas se vuelvan más prominentes.

Aunque las arrugas son parte de nuestra vida, algunas pueden sumarnos más años de los que en realidad tenemos, sobre todo cuando son muy profundas, pero qué crees, sí podemos atenuarlas para rejuvenecer ese rostro cansado, especialistas del instituto médico Mayo Clinic recomiendan el uso de tratamientos con retinoides tópicos, rejuvenecimiento fotodinámico, dermoabrasión, lifting facial o rellenos de colágeno.

¿Cómo hacer una mascarilla antiarrugas?

Pero si quieres apostar por la cosmética natural, aquí te comparto cómo hacer una mascarilla antiarrugas de colágeno con vitamina E para quitarte unos añitos de encima. Anímate a prepararla y te aseguro que todas tus amigas querrán saber tu secreto para lucir radiante.

Necesitarás:

3 cucharadas grandes de colágeno en polvo (lo encuentras en cualquier farmacia)

Dos cápsulas de vitamina E

½ taza de agua de rosas

Una cucharadita de leche entera

Un recipiente y una broch completamente limpia

Modo de preparación:

Paso 1. Coloca el colágeno en el recipiente e incorpora el agua de rosas mientras mezclas para que no se hagan grumos.

Paso 2. Pincha y vierte el aceite de las dos cápsulas de vitamina E, revuelve y agrega la cucharadita de leche entera hasta formar una pasta homogénea.

, revuelve y agrega la cucharadita de leche entera Paso 3. Deja reposar durante 20 minutos antes de aplicarla y listo, ya tienes tu propia mascarilla antiarrugas con “efecto tensor”.

Modo de aplicación:

Limpia tu rostro perfectamente para retirar cualquier resto de suciedad

Coloca la mascarilla sobre tu rostro, deja actuar durante 40 minutos

Enjuaga con abundante agua fría y coloca tu crema humectante

Recuerda que los resultados no se ven de un día para otro, lo más recomendable es que apliques esta mascarilla dos veces por semana para tener una piel más bonita y saludable. ¡Estoy segura que te encantará!

Fuente: https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/mascarilla-antiarrugas-de-colageno-con-vitamina-e-piel-suave-rejuvenecida-y-hermosa