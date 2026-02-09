Matan a tiros a adolescente de 16 años en Pedro Brand

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos por presuntos integrantes de una banda criminal, en un hecho ocurrido en el sector El Oxígeno, del municipio Pedro Brand.

La víctima fue identificada como Juan Miguel de León Recio, quien, según versiones de residentes de la zona, fue atacado de manera sorpresiva por varios individuos armados que llegaron al lugar disparando indiscriminadamente.

De acuerdo con testigos, el menor intentó huir al percatarse del ataque, pero fue alcanzado por los disparos, quedando gravemente herido.

El momento del crimen quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Familiares del fallecido atribuyen el hecho a una presunta banda de malhechores que, según indicaron, opera desde el sector Los Pabellones, en Pedro Brand.

Entre los supuestos integrantes del grupo mencionaron a individuos conocidos como Bocina, Cheriné, Caco, Rafucho, Amauris, El Guery, Joan, Claimer, Sobrino, entre otros.

Tras el ataque, el cuerpo de Juan Miguel de León Recio fue trasladado al hospital Rodolfo de la Cruz Lora y posteriormente enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de los señalados como responsables del crimen, con el objetivo de apresarlos y someterlos a la justicia.

Asimismo, recordó que recientemente uno de los presuntos cabecillas del grupo, identificado como “Vigao”, murió durante un alegado enfrentamiento con agentes del orden.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer los motivos del homicidio y determinar la participación de los implicados en este y otros hechos delictivos registrados en la zona.

Fuente: Panorama