Matan a un comerciante agrícola y a su esposa en Constanza y huyen en su vehículo

Al lugar llegaron las autoridades, las cuales mantienen el área acordonada, donde levantan evidencias y revisan las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho sangriento.

Una pareja de esposos fue muerta a tiros,  en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en el distrito municipal Tireo, municipio Constanza, en La Vega.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Manuel Batista, de 55 años de edad, quien era un empresario agrícola de la zona, y María Magdalena Páez Jerez, de 35 años de edad.

De acuerdo con informaciones preliminares, el ataque ocurrió en la marquesina de la vivienda, cuando fueron sorprendidos por desconocidos que supuestamente se escondían entre los arbustos y esperaban que la pareja se desmontara de su vehículo, para disparar contra ellos y luego escapar en el mismo transporte de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron levantados por la médico legista actuante, en compañía de representantes del Ministerio Público, de la Policía Preventiva y de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

FUENTE: LISTIN DIARIO

