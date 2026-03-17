Matt Clark, actor de «Regreso al futuro III», fallece a los 89 años

El actor estadounidense Matt Clark, quien interpretó al cantinero Chester en la película «Regreso al futuro III» (1990) y al funcionario de prisiones Roy Purcell en «Brubaker» (1980), falleció a los 89 años en su casa de Austin, Texas.

Su esposa, Sharon Mays, confirmó a Variety que Clark sufrió complicaciones de salud tras someterse a una cirugía de espalda hace meses.

“Construyó su propia casa con sus propias manos”, declaró la familia de Clark en un comunicado tras su fallecimiento.

“Conservó sus amistades más cercanas durante sesenta años. Siempre estuvo presente en el trabajo y para su gente. Era complejo. Era duro. Podía ser brusco”, añadió.

A Clark le sobreviven sus hijos: Amiee, Matthias Clark, Jason Clark y Seth Clark; sus nietos: Sequoia, Dylan, Elizabeth, Miles, Emily, Izzy, Dax, Emanuel y Lucas; y su bisnieto, Claude.

A lo largo de su extensa carrera que inició en los años 60 y terminó en el 2000, Clark estuvo vinculado al género wéstern, participando en importantes películas y series de televisión, entre ellas «Pat Garrett y Billy the Kid», «La vida y obra del juez Roy Bean», «Jeremiah Johnson» y «El fuera de la ley Josey Wales».

En televisión, tuvo un papel recurrente en la comedia de ABC «Grace Under Fire» y apareció en otras series clásicas como «Bonanza», «Kung Fu» y «Dinastía».

FUENTE: LISTIN DIARIO.