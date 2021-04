«Me dijo cosas que me llevaré a la tumba»: El primer encuentro entre Luis Miguel y Diego Boneta

A unos días del estreno de Luis Miguel, la serie, Diego Boneta reveló cómo fue su primer encuentro con “El Sol de México” y qué lo ayudó a construir su personaje justo para la primera temporada de este proyecto biográfico de Netflix.

El actor y cantante se sinceró sobre el estreno de la segunda entrega y confirmó que será ahora cuando por fin se esclarezca el paradero de Marcela Basteri.

“Esta no es una serie de qué le pasa a Marcela, es una serie de qué le pasó a Luis Miguel después de que se enteró lo que le pasó a Marcela”, confesó en entrevista con Ventaneando.

El intérprete señaló que sí tuvo una larga conversación con Luis Miguel, quien le hizo importantes confesiones para construir a fondo la psicología de su personaje.

“Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocerlo, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, fue muy especial y algo que los atesoramos mucho”, reveló.

“No me esperaba que tuviera el sentido del humor, es muy chistoso, tú lo ves muy serio y todo, pero yo me moría de la risa con él”, añadió.

Según Diego, Luis Miguel le hizo algunas confesiones que lo ayudaron a construir mejor su papel y que guardará en secreto por toda su vida.

“Lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto te lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”, aseguró el actor y cantante que también pudimos ver en Rebelde.

Será mañana cuando por fin se estrene la nueva temporada de Luis Miguel, la serie y con la sorpresa de que se liberarán los dos primeros capítulos de la entrega.

La segunda temporada corre en medio de dos líneas de tiempo paralelas. Por un lado se observa a un Luis Miguel de los años noventa, joven y lleno de dudas sobre el paradero de su madre, mientras que a la par corre la historia del artista maduro, seguro de su carrera, pero lleno de vacíos personales que se mezclan con el éxito y el deterioro de su salud.

El eslogan de Luis Miguel, la serie anuncia el ambiente oscuro al que se adentrarán los espectadores: “Cuanto más brilla el sol, más oscuras son sus sombras”, adelanta Netflix de la serie que llegará a las pantallas, con capítulos individuales cada domingo, a partir del 18 de abril.

