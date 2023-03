«Me discriminaron y me botaron de una clínica por ser gorda»

Send an email

Santiago ,RD- Una mujer con voz temblorosa, y con lagrimas en los ojos, denunció a través de un video que circula en las redes sociales, que la expulsaron supuestamente de una clínica por tener sobrepeso.

La dama, aseguró que se dirigió a la clínica Peralta, ubicada en Santiago, a controlarse el azúcar ya que padece de diabetes, y que una doctora la agredió verbalmente y se negó a tomarle la presión por tener un «brazo gordo».

«La señora me boto de la clínica y me dijo que yo tengo un brazo muy gordo, que no es su culpa que sea una gorda.» expresó la joven con impotencia.

También, manifestó que siente rabia, al ver que en República Dominicana, todavía exciten personas que violen el derecho a la salud, sin importar poner una vida en riesgo.

Asimismo, dijo que ella paga un seguro médico y merece ser atendida.

«En mi vida primera vez que paso por una situación tan difícil, salí rápido de mi trabajo para poder venir a controlarme el azúcar, porque esta por las nueves» dijo la mujer desconsolada.

Indicó que la doctora le vociferó gorda, vete de aquí, no tenemos capacidad para trabajar con gordo.

«Yo esta me puedo morir, ¿Para que pagar un seguro?, si me van a tratar así» dijo la mujer llorando de angustia.

Fuente: RCC Media