“Me mataste a mi hija… abusador, criminal”, clama padre de víctima del Jet Set

Santo Domingo.- Con profunda indignación y dolor, el padre de una de las víctimas fallecidas en la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril en la discoteca Jet Set alzó su voz en reclamo de justicia, expresando entre lágrimas: “Me mataste a mi hija… abusador, criminal”. Sus palabras reflejaron el sentir de cientos de familiares que aún esperan respuestas tras el colapso que enlutó al país.

El hecho dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, además de decenas de niños en la orfandad, convirtiéndose en una de las tragedias más impactante que ha vivido la República Dominicana en los últimos años. El testimonio fue pronunciado en medio de las manifestaciones y reclamos públicos que se han intensificado en demanda de responsabilidades claras y sanciones ejemplares.

Familiares de las víctimas insisten en que el dolor no puede quedar en el olvido ni diluirse en procesos judiciales prolongados. “No fue un accidente, fue negligencia”, expresaron algunos de los presentes, quienes reiteraron su llamado a las autoridades.

Otro pariente de una de las víctimas dijo, “sabemos que no fueron pollos que murieron ahí, fueron seres humanos de valores”, al tiempo que denunció que “sentimos que la justicia está acomodando mucho a los acusados”, declaraciones que generaron consternación entre los presentes y reforzaron el reclamo de sanciones ejemplares.

La marcha fue convocada por el Movimiento Justicia Jet Set y tuvo como punto de encuentro la estación del Metro Juan Bosch, en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, desde donde los manifestantes se desplazaron hasta el Palacio Nacional. En ese escenario, reiteraron su exigencia de justicia para todas las víctimas del colapso y reclamaron que el caso sea tratado con transparencia, sin privilegios ni dilaciones.

En ese mismo orden, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recordó que el Ministerio Público no tiene competencia para manejar el tema del resarcimiento, al tratarse de una cuestión de índole civil. No obstante, dejó claro que bajo ninguna circunstancia será retirada la acusación penal contra los implicados en el proceso.

Se recuerda que el conocimiento de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el colapso del techo de la discoteca, fue aplazado para el 16 de marzo, mientras continúan las investigaciones judiciales.

Fuente: De Último Minuto