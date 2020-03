‘Me quedo en casa’, dicen artistas en Italia

ITALIA.-“ Yo me quedo en casa” es la campaña lanzada en las redes sociales por celebridades como Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o Chiara Ferragni para animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del coronavirus.

El Gobierno italiano ha emitido un decreto con el que suspende las clases en escuelas y Universidades hasta el 15 de marzo, así como todas las manifestaciones o eventos culturales, como cines, teatros o discotecas, al menos hasta el 3 de abril, según Efe.

El objetivo es detener los contagios en Italia del coronavirus, que ya suma 366 víctimas mortales y 6.387 contagiados, sobre todo en el norte del país, según el parte de Protección Civil del domingo.

Ciudadanos

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha pedido expresamente a la ciudadanía que evite salir de sus casas en la medida de lo posible y ha aplaudido la campaña “Yo me quedo en casa”, lanzada por las redes sociales.

El titular de Cultura, Darío Franceschini, aseguró que el cierre de teatros, museos y discotecas es “una medida necesaria y dolorosa” pero animó a que la cultura llegará a las casas de los italianos.

Para ello pidió a las cadenas de televisión que incluyan en sus parrillas programas de música, teatro, cine, arte, e invitó a todos los personajes del mundo cultural que usaran sus redes sociales para animar estos días tristes. Y le hicieron caso.

Piden ayuda

El cineasta Paolo Sorrentino, Óscar por La Grande Bellezza, instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música. Él sugirió canciones de Loredana Berté y la novela Lessico Famigliare de Natalia Ginzburg.

La misma red social usó Tiziano Ferro para publicar un vídeo versionando el tema Someone you loved del británico Lewis Capaldi: «Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo», escribió en italiano, inglés y español.

Y se ofreció a cantar otras canciones para sus fans: «Demostremos a todos que aún en un momento tan triste sabemos construir #Todoirábien», alentó.

Muchos cantantes, como el cantautor Calcutta, utilizaron las «historias» de Instagram para hacer pequeños conciertos cantando los temas sugeridos por sus propios seguidores.

A esta campaña se han sumado otros célebres nombres de la cultura italiana como Lorenzo Jovanotti, el cómico Rosario Fiorello, el rockero Ligabue: «La cosa es seria, chicos. Ayudémosles a contener el contagio», advirtió este último, junto a una foto suya.

—1— Cierre

En Italia se cerraron las discotecas, los bares, los teatros y el entretenimiento es cero.

—2— Llamado

El cantante Filippo Neviani, Nek, pidió responsabilidad a jóvenes.

—3— No vacaciones

Pausini: “Muchos han recibido esta historia como unas vacaciones pero no es así, debéis comprenderlo”.

