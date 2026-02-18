Médico acusado de agresión sexual en Las Guáranas rompe el silencio

El doctor Wilvert Polanco Sanz, detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una paciente en el municipio de Las Guáranas, ofreció sus primeras declaraciones ante la prensa mientras era trasladado por las autoridades. El profesional de la salud negó categóricamente los hechos y calificó la denuncia como una estrategia para perjudicar su carrera.

Al abordarlo los periodistas en el cuartel general de la Policía Nacional, el Dr. Polanco mantuvo una postura de rechazo absoluto hacia los cargos presentados por una joven de nacionalidad haitiana.

El galeno afirmó que las acusaciones forman parte de un «chantaje» y una «calumnia» orquestada en su contra.

El médico reiteró que fue él quien acudió primero a la fiscalía de Las Guáranas para reportar que estaba siendo objeto de difamación por parte de la paciente antes de que se produjera su arresto.

Respecto a los señalamientos de que existen otros tres o cinco casos similares en sus archivos, el profesional no ofreció detalles técnicos. El mismo limitándose a defender su honorabilidad profesional.

Contradicción de versiones

La versión del médico contrasta radicalmente con el testimonio de la víctima y su padre. Los mismos aseguran que el abuso ocurrió durante un examen ginecológico y que hubo amenazas relacionadas con su estatus migratorio.

Por su parte, la magistrada Sandra Sierra Difó ha confirmado que, independientemente de los alegatos del doctor, la fiscalía procedió con el arresto en flagrante delito debido a la inmediatez de la denuncia de la víctima. También ante la existencia de registros previos de conducta similar en su contra.

Próximos pasos legales

El Dr. Polanco permanece bajo custodia policial a la espera de que se le conozca la medida de coerción. Su defensa técnica adelantó que presentará pruebas para demostrar que los protocolos médicos se siguieron correctamente. También que no hubo contacto físico fuera de lo estrictamente profesional.

