Médico dominicano en España: “No hay manuales para enfrentar esta pandemia”

Darío Alejandro Adames es un médico dominicano que reside en España y aunque se define como “estoico”, no dado a sensibilidades en momentos difíciles, describe como muy grave la situación que se vive en el mundo y sobre todo la que vive el personal de salud, sin materiales ni equipos de protección para enfrentar los riesgos y proteger a sus familias de la amenaza del coronavirus.

“El principal problema que estamos teniendo es la falta de material y la falta de preparación, porque para esta clase de pandemia no se entrena a los profesionales ni a la población. No hay manuales que tú puedas decir déjame mirar el manual de tal pandemia para más o menos uno prepararse”, explica Darío, quien ejerce la medicina familiar desde hace casi 10 años en una comunidad rural de Segovia en Castilla León.

Refiere que lo que más le entristece de esta realidad es saber que mucha gente mayor que ha trabajado toda su vida, aportando al sistema de salud y seguridad, gente que ha sacado su familia adelante y ha pagado impuesto toda su vida, no tendrán la asistencia que merecen del sistema de salud. “Que cuando llegue el momento donde realmente necesitan que el Gobierno esté para ellos, no esté y se decida salvar a gente por la edad, a los más jóvenes”, enfatiza el joven galeno.

“ “El principal problema que estamos teniendo es la falta de material y la falta de preparación, porque para esta clase de pandemia no se entrena a los profesionales ni a la población».. ”

Darío Alejandro Adames, médico dominicano residente en España.

Lo que más le preocupa como médico es infectar a su familia “porque no nos están dando equipo, ha sido muy limitado el acceso a materiales y hemos tenido que improvisar para poder cumplir”. Darío es padre de dos niñas de ocho y cuatro años, su esposa es médico gastroenteróloga en otra comunidad de España.

Cuenta que cuando se empezó a hablar de este peligroso virus, la gente incluyendo el personal médico todo lo tomaba a relajo y cuando en Italia ya empezaban a tener muchos casos, aún España no estaba haciendo nada.

“Antes del 08 de marzo yo tuve un caso catalán y yo fui con mascarilla y los compañeros míos se burlaban y me decían que porque usaba mascarilla y yo les decía, bueno, porque como está la cosa en Italia, si yo tengo un cuadro respiratorio la recomendación es actuar con la mayor protección posible, pero la gente me miraban raro porque creían que era una exageración y ahora ven tenía razón”, relata Darío.

Destaca que donde trabaja hay muchas personas en edad riesgo y la gente es muy cercana en la forma de relacionarse, por eso estima que será una comunidad muy afectada. “De los pacientes que yo tengo ya han muerto dos por coronavirus y el pueblo en su mayoría son envejecientes y están afectados, por eso la mortalidad aquí puede ser alta”.

Darío expresa, con impotencia y rabia, que por el sistema de salud no prepararse a tiempo, el personal y la gente está pasando situaciones dramáticas y la gente muriendo. “Me da pena y rabia que todo sea peor por no prepararse con tiempo, sabiendo lo que venía, no se prepararon”.

Con la angustia que impregna a sus palabras, Darío indica que aunque no lo ha vivido directamente lo que más le atormenta es pensar que muchos verán a sus familiares enfermos irse a morir solos al hospital.

“Cuando van al hospital tienen que ir solos, no los puede acompañar nadie en la ambulancia, nadie puede pasar a verle, se irán a morir solos y no creas que, con los mejores cuidados, no, se va a morir solos y en un pasillo, porque no hay sitio y eso es duro, eso da pena realmente”, manifiesta el galeno.

Recomendaciones para los dominicanos

Como una esperanza aun por comprobar científicamente, Darío piensa que algo que podría beneficiar al país es la pandemia del coronavirus pueda ser estacional y al llegar el calor del verano pueda disminuir su incidencia en la población, sin embargo, llama a la gente a acatar las medidas del Ministerio de Salud, mantenerse a distancia de los demás y extremar las acciones de higiene personal y del hogar.

Dice que aunque las personas de mayor riesgo son los mayores de 60 años ha visto gente de 40 años conectadas a un respirador por los efectos de este virus, por lo que sugiere a los jóvenes no descuidar las medidas y ser responsables para no contagiar a sus familiares.

Alejamiento social, no visitar a las personas mayores, guardar alimentos para evitar salir y practicar la solidaridad con quienes menos tienen son otras de las acciones que pide a la gente tomar en cuenta en estos tiempos difíciles.

“Si no hay unidad de la gente y responsabilidad, la situación es peor. Siempre que salgan a la calle, cuando lleguen a la casa limpie su zapatos, usen ropa blanca para cuando lleguen a la casa la laven con cloro, eviten tocarse la cara, pónganse guantes, mascarillas”, recomienda Darío.

Dice que es probable que por la falta de experiencia en estas situaciones se cometan muchos errores tanto en el personal médico como en las personas y autoridades, sobre todo en las zonas rurales, pero el cuidado y responsabilidad de la gente consigo misma y con sus familias pueden evitar situaciones graves.