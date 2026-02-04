Melinda French Gates asegura que su exesposo Bill Gates debe responder por sus vínculos con Epstein

Melinda French Gates afirmó que sintió una “tristeza increíble” tras la publicación de nuevos documentos que detallan vínculos entre su exesposo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, la filántropa, divorciada de Gates desde 2021, dijo estar “feliz de estar lejos de todo ese lío”, según un adelanto de su participación en el pódcast Wild Card de NPR.

“Cualesquiera que sean las preguntas que queden sobre eso, ni siquiera puedo empezar a saberlo todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exesposo, ellos deben responder a esas cosas, no yo”, declaró.

La relación entre Bill Gates y Epstein ha sido ampliamente documentada, pero surgieron nuevas interrogantes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgara más de 3 millones de páginas relacionadas con la investigación sobre Epstein.

Los textos, redactados en un estilo de flujo de conciencia, parecen expresar sentimientos de traición dirigidos al cofundador de Microsoft. También mencionan supuestas discordias matrimoniales entre Gates y Melinda, acuerdos comerciales fallidos y preocupaciones personales. Bill Gates no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

Un portavoz del magnate tecnológico dijo a NPR que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”. Según el representante, los documentos reflejan la frustración de Epstein por no mantener una relación con Gates y un intento de difamarlo.

French Gates señaló que la publicación de los nuevos detalles le recordó “momentos muy, muy dolorosos” de su matrimonio. Añadió que la situación vivida por las víctimas de Epstein es “más que desgarradora” e “inimaginable”.

“Puedo tomar mi propia tristeza y mirar a esas jóvenes y decir: Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso a esas chicas?”, afirmó. “Al menos para mí, he podido seguir adelante con mi vida, y espero que haya algo de justicia para esas mujeres ahora adultas”.

En años recientes, Bill Gates ha expresado públicamente su arrepentimiento por haber mantenido contacto con Epstein.

Fuente: N Digital