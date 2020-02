Melymel a Luis Abinader: “Si usted asiste a la protesta le invitamos cortésmente a que abandone el lugar o nosotros abandonamos”

Desde el primer día la artista urbana, Melymel ha sido una de las figuras más comprometidas con las protestas que se realizan en la Plaza de la Bandera, desde la cancelación de las elecciones municipales.

“La mamá del rap” se ha convertido en un símbolo artístico en las manifestaciones, incluso se le ha visto recoger la basura, regalar dulces a los agentes policiales e instando al orden y la calma, recordando que se trata de una protesta pacífica.

Igualmente, la artista ha recalcado en cada oportunidad que la manifestación no se debe vincular con la política, por eso se niega asistir al lugar si los políticos acuden allí.

La también actriz sigue firme en su posición por lo que le escribió al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, en una publicación que hizo este en Instagram, donde informa que irá mañana domingo a protestar con su familia a protestar, que si asisten los jóvenes se van del lugar o les solicitaran al candidato que se retire.

“Si usted asiste, pasaría una de 2 cosas: le invitamos cortésmente a que abandone el lugar o nosotros abandonamos. No pueden manchar la protesta con presencia de ningún partido porque la misma no debe ser vinculada con políticos, pero gracias por la intención. El pueblo se responsable encargado de exigir democracia, bendiciones”, expresó la rapera.

Igualmente ha resaltado las cosas positivas como el comportamiento del cuerpo policial para con los manifestantes calificándolo de “impecable”.

“Y así finaliza el quinto día de la protesta. Hoy, el comportamiento de la@policiardpara con nosotros fue impecable, tanto que el pueblo le aplaudió cuando se formó para retirarse, a las 11:23 de la noche. Podemos notar que también mostré mi agradecimiento hacia ellos, regalándoles dulces a los oficiales que fueron más dulces con nosotros. Al final, todos somos dominicanos y ellos también dañamos las consecuencias de la corrupción. La Plaza De La Bandera se vio tan llena que no le cabía un alma, estamos haciendo que nos escuchen mañana”, dijo emocionada la cantante.

También informó que hoy sábado no podrá asistir por compromisos y “el domingo, puede ser que cancelemos la protesta, ya que lleguemos la información de algunos políticos que quieren sumar a la protesta y no podemos permitir que se vincule nuestra protesta del pueblo con política, contradice totalmente nuestro objetivo a todos nos culparían de coger 500 pesos y un pica pollo por armar la protesta o que somos de la oposición. Les mantendremos informados si asistimos o no este domingo”.