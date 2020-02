Melymel desmiente la participación de Héctor Acosta en el Trabucazo 2020

La exponente urbana Melymel desmintió a Héctor Acosta “El Torito”, quien anunció mediante una nota de prensa que estaría cantando el himno nacional en la concentración que se realizará mañana 27 de febrero en la Plaza de la Bandera.

“¡Ah! pero entonces vamos todos los políticos mañana… quiero mucho a @eltorito33pero usted es candidato a senador y se dijo que a la marcha no van políticos. Definan eso bien porque entonces llamen a los políticos y que entren a to’”, expresó el cineasta y excandidato presidencial Alfonso Rodríguez.

A esa publicación Melymel, quien ha sido una de las principales artistas que se ha dado cita en las manifestaciones casi todos los días, respondió: “Alfonso, no permite que manche la protesta con esta publicación, nadie ha convocado a El Torito, para cantar el himno, no sabemos por qué se está regando esa información, o pensamos bien, si sabemos, estrategias para causar esto mismo”.

La intérprete no es la única con esa posición, en las redes sociales cientos de usuarios rechazaron la participación del merenguero debido a que es candidato a senador por la provincia Monseñor Nouel .

Las protesta que se han extendido en varias provincias del país y ene l extranjero no tiene nombre ni líder y es totalmente apolítico, razón por la cual muchas personas incluyendo a “La mamá del rap” rechazan que El Torito esté presente en la misma.

“Ya comenzaron a llegar los políticos al evento, ya se dañó”, “Que no asista es mejor, él es candidato y no queremos politiquería ese día en la Plaza de la Bandera”, “no estoy de acuerdo”, “Está a tiempo de decir que no. Cero político o no sirve”, son algunos de los comentarios de los internautas que opinan que el artista no debería asistir a lo que se ha denominado “El Trabucazo 2020”.

Las manifestaciones que se realizan desde el pasado domingo 16 de febrero, tras la Junta Central Electoral (JCE) suspender las elecciones municipales por fallo del sistema del voto automatizado, miles de jóvenes se han apostado en la Plaza de la Bandera protestando por unos comicios limpios y en aras de la democracia.

Otro famoso que causó polémica fue el presentador y locutor Sergio Carlo, quien hizo un anuncio de que se necesita dinero para cubrir algunos gastos de logística para la realización del concierto donde se estarían presentando varios artistas y las redes estallaron calificándolo de “oportunista”.

Algunos de los artistas que han anunciado que estarán presentes en el citado concierto son, Juan Luis Guerra, Vicente García, Rita Indiana, Marel Alemany, Eddy Herrera, el salsero Yiyo Sarante, los urbanos Vakeró y Melymel, el humorista Raymond Pozo, entre otros.