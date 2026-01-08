Menor hiere a padrastro y madre por no dejarla tener novio en Moca

Una menor de 12 años hirió de varias estocadas a su padrastro y su madre tras estos supuestamente no haberle permitido tener novio, en un hecho ocurrido en la comunidad de El Aguacate, municipio de Moca provincia Espaillat.

Según el fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, Fernando Martínez, confirmó que el Ministerio Público ya inició una investigación formal para esclarecer las situaciones del suceso, el cual ha generado gran consternación en la sociedad mocana.

Asimismo, señaló que se están evaluando tanto los aspectos psicológicos como el entorno familiar de la menor, con la intervención de unidades especializadas de protección infantil.

El fiscal manifestó que se procederá acorde al marco legal establecido por el Código del Menor, garantizando los derechos fundamentales de la niña.

Mientras se busca determinar las posibles causas que llevaron al trágico suceso para realizar los correctivos de lugar. Las autoridades mantienen bajo observación la adolescente.

Fuente: NT