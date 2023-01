Merengue RD brilló en Miss Universo: Fermín Ceballos conquista corona de la música

El famoso compositor, escritor y artista, Fermín Ceballos, se convirtió en el primer artista dominicano en ser invitado para amenizar la fiesta privada después de concurso de Miss Universo, donde las reinas disfrutaron entusiasmada el contagioso merengue dominicano. Agradece a la Cadena Telemundo todo el gran apoyo que le han brindado siempre.

New Orleans, Estados Unidos. – Por primera vez que se recuerde en la historia de Miss Universo, el merengue dominicano, considerado como “Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, brilló de la mano del compositor, artista y escritor afro-dominicano, Fermín Ceballos, miembro de los Grammys Awards, quien conquistó la corona musical del espectáculo privado del concurso este año, como artista oficial para este evento.

En el denominado “after party”, la primera en bailar merengue, con la Banda de Fermín Ceballos y sus interpretaciones, fue Miss República Dominicana, Andreina Martínez Founier. Luego, invitada por Ceballos a tarima, la propia Miss Universo 2023, R’Bonney Gabriel, un hecho histórico que se recuerde en concurso conocido y esperado a nivel mundial.

Ceballos con su ritmo contagioso, puso a “bailar de lo lindo” a la propia Miss Universo 2023, R’Bonney Gabriel quien se le vio en video dando unos pasitos y hasta con buen ritmo con el artista, luego de ser coronada.

No se quedó atrás como buena dominicana y con la vena caribeña, la segunda finalista, Miss República Dominicana, Andreina Martínez Founier, también tuvo la oportunidad de dar su bailadita y decir unas inspiradoras palabras, donde expresó su júbilo al representar a la República Dominicana y los logros obtenidos en el concurso de la mano de Magali Febles.

“Sumamente agradecido no solo de la organización de Miss Universo 2023, habernos tomado en cuenta para por primera vez, un dominicano de San Cristóbal eleve por lo más alto nuestro merengue, ritmo sinigual, apoyado por mi banda, mi gente de Telemundo, al cónsul de Orlando, Tony Genao, a quienes agradezco igualmente, dejando ver una vez más las fortalezas de toda América Latina en el orden cultural”, afirma el feliz artista contagiado de emoción.

A través de una nota enviada por su directora de Comunicaciones, periodista Rose Mary Santana, Fermín Ceballos describe este momento histórico en su carrera, enfatizando en que,” con ello no solo brilló la República Dominicana, sino además América Latina en este género que se mantiene siendo el preferido y que como exponente, cada día más se preocupa en fortalecer”, según señaló.

“Al llamar a tarima, primero a nuestra reina orgullo, Andreina Martínez Founier, de extremada capacidad y otras virtudes, así como también a la recién coronada Miss Universo 2023, R’Bonney Gabriel, también con grandes atributos y profesionalidad, sentí una emoción indescriptible, que inundó mi cuerpo y alma”, expresa el artista y productor también, quien triunfa en los escenarios en esta localidad y en el extranjero.

“El poner muy en alto el buen nombre del país donde nací a través de mi música, en una fiesta privada para las más de 80 participantes en el concurso anual, la que seguro y gracias al apoyo de los organizadores de Miss Universe, se llevaron un grato recuerdo de este momento alegre tras finalizar el concurso, es un hecho que marca mi carrera para toda la vida.”

“Ahora sí puedo decir una vez más que gracias al apoyo los que han confiado en nosotros, mi familia, pueblo, los fans, lo más importante, mi Dios, así como quienes en el camino he conocido, Fermín Ceballos llegó de ese pueblito en el sur de la República Dominicana, mi bella San Cristóbal para conquistar la corona de la música en Miss Universo 2023”, sostiene el gran artista y compositor.

Breve sobre Fermín Ceballos:

Cantautor, compositor, músico productor y escritor radicado en New Orleans Luisiana. Nacido en Jamey, San Cristóbal, República Dominicana.

Realizó estudios de música en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Toca el acordeón, guitarra y piano. Habla tres idiomas, español, inglés y portugués.

Hace historia este 14 de enero del 2023 al ser artista oficial para el after party de Miss Universo celebrado en New Orleans, Luisiana. Ha sido profesor de música para el Sistema Nacional de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Desde agosto del 2022 fue incluido formalmente miembro votante de los Grammys Awards, (Grammys Americanos).

Reconocido en dos oportunidades por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus aportes a la música y la Cultura en New Orleans y recientemente, por el Consulado General de la República Dominicana en Orlando, quien le ha declarado como”Embajador de la Música y la Cultura en Playas Extranjeras.”

El 6 de abril del 2019 Publica su libro de poemas en una edición Bilingüe. Español e inglés, titulado “Pisando mi sombra “Walking my Shadow) en la Ciudad de New York, evento auspiciado por el Comisionado de Cultura de la República Dominicana en Estados Unidos.

Dentro de su trayectoria social también, en el 2020 junto la Alcaldesa de New Orleans, Latoya Cantrell, a través de su oficina embrace the culture desarrolló el Hispaniola-live, un evento en New Orleans Jazz museum, creando oportunidad para otros artistas latinos de presentar su arte y talento en esta ciudad, en medio de la pandemia del COVID-19. También ha impartido talleres sobre la música Latina para Tulane University, Louisiana Children Museum, y NCLR.

Fermín desarrolla varios proyectos musicales en la ciudad de New Orleans; su Orquesta de Salsa y Afro-Dominican Latin Jazz; Merengue4-four proyecto musical enfocado en la Música Dominicana, Bachata, Merengue Típico y Fuson .

Su proyecto acústico, “Alma Acústica”. Consiste en voz y guitarra. Con todos realiza composiciones originales basadas en fusiónes de diferentes sonidos y ritmos musicales, su mezcla musical y poética cautiva a la audiencia.

Dentro de mis actividades Sociales y comunitarias y miembro importante de esta poderosa industria artística, que necesita más apoyo que nunca en estos momentos, ha sido el compositor de otro importante tema que está catalogado como el himno de los inmigrantes, “YO VENGO DE TODO LADO”, escogido por la alianza Nacional del TPS, que agrupa a más de 14 países como su canción oficial.

En su biografía resalta, además de estar agradecido de las instituciones que valoran sus contribuciones sociales, así como también de cada inmigrantes que llega a Estados Unidos, país que acoge a cada uno con tanto cariño.

Por ello, se convierte en el primer Afro-dominicano, en componer un tema de esta naturaleza. En octubre 16,17 y 18 de 2021, ha sido artista invitado a la Primera Feria Cultural y Xll Feria del Libro Dominicano en la ciudad de New York, un evento organizado por el comisionado de cultura Dominicano en los Estados Unidos.

El artista Fermín Ceballos recibió y despidió a «merenganzo limpio» a Miss República Dominicana, segunda finalista en Miss Universo, Andreina Martínez.

Miss Universo 2023 R’Bonney Gabriel bailó merengue por primera vez de la mano del artista Fermín Ceballos, con quien se le ve acompañado aquí.

El cónsul de Nueva Orleans, Tony Genao, adjunto al admirado artista Fermín Ceballos, a quien ofreció palabras de encomío a nombre de la República Dominicana tras concluir el evento.

El artista oficial del After Party de Miss Universo 2023, Fermín Ceballos, quien hizo historia al ser primer dominicano que ameniza el evento donde participaron las reinas.