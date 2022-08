Mesa para las Migraciones pide a autoridades poner atención en abordaje de deportaciones

La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird) exigió este miércoles a las autoridades poner toda su atención en el abordaje del tema migratorio, con el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.

“Para aplicar la ley no hay que maltratar a ningún ser humano”, expresó William Charpantier, coordinador nacional de la Menamird, al momento de felicitar al nuevo director general de Migración, Venancio Alcántara.

Charpantier indicó que han recibido reportes sobre supuestos maltratos físico y psicológico que reciben los inmigrantes cuando son detenidos por algunos inspectores de la Dirección General de Migración (DGM).

La Menamird reconoció el derecho que tiene la República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias, incluida la deportación de quienes estén irregular en su territorio, pero señaló que se debe respetar el debido proceso y la dignidad de las personas.

La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados llamó a la población migrante, y de manera especial de origen haitiano, a gestionar sus documentos ante los consulados haitianos para que de esa manera regularicen su situación en el país.

“Si no tienen documentos de su país no pueden iniciar proceso de regularización en República Dominicana”, señaló la Menamird.

Retornados

Según la organización no gubernamental Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR, en francés) entre el 20 y el 25 % de las repatriaciones de haitianos por parte de las autoridades migratorias de República Dominicana se hacen a través de puntos fronterizos no oficiales. El informe de la ONG señaló que en julio fueron repatriados de la República Dominicana 7,559 haitianos a través de los puntos fronterizos oficiales, y 1,763 por lugares fronterizos no oficiales.