Meteorología: Aguaceros dispersos y temperaturas calurosas para hoy

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este lunes aguaceros dispersos hacia diferentes provincias de las regiones noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza por la incidencia de una vaguada.

La Onamet indica que se continuará bajo la incidencia de partículas de polvo Sahariano en gran parte de la geografía nacional por lo que la sensación térmica seguirá elevada durante el día y las precipitaciones significativas limitadas.

Meteorología prevé para mañana martes que una onda tropical estará aproximándose el este del país, la cual, no presenta condiciones favorables para generar lluvias de carácter significativo, sin embargo en horas de la tarde, la débil vaguada en altura, al norte de la isla, estará aportando algo de humedad para que se puedan generar ocasionales aguaceros dispersos con aisladas tronadas principalmente en algunas localidades del litoral costero caribeño, el noreste, la Cordillera Central, así como sectores de la zona fronteriza.

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones. Chubascos dispersos principalmente en horas de la tarde. Posibles tronadas

Santo Domingo Oeste: Medio nublado ocasionalmente principalmente en horas de la tarde. Posibles tronadas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones. Chubascos dispersos principalmente en horas de la tarde. Posibles tronadas

Santo Domingo Este: Medio nublado ocasionalmente principalmente en horas de la tarde. Posibles tronadas.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32º C y 34º C, la mínima entre 22º C y 24º C.

