¡“MeToo Colombia”! Más de 200 denuncias de acoso sexual a periodistas sacuden a grandes medios

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Bogotá.- En tan solo ocho días, las creadoras de la iniciativa #YoTeCreoColega han recibido más de 200 correos electrónicos con denuncias por acoso sexual a periodistas en contextos laborales en Colombia.

La mayoría proviene de mujeres que aportan su identidad, la de su supuesto agresor y la del medio en el que habrían ocurrido los hechos.

Mónica Rodríguez, Laura Palomino, Paula Bolívar, Caralina Botero y Juanita Gómez son las periodistas detrás de la campaña.

Han recibido, en menor cantidad, denuncias de hombres y anónimas. Varias de ellas están acompañadas de material de apoyo que permitiría verificar los relatos sobre hechos que habrían ocurrido entre 1993 y 2025.

¿CÓMO LLEGARON A TENER TAL ALCANCE EN TAN POCO TIEMPO?

Todo empezó el pasado 20 de marzo, cuando Caracol Televisión, el canal con mayor audiencia en Colombia, publicó un comunicado con el que informaba haber recibido denuncias “en contra de dos periodistas presentadores por presunto acoso sexual” y que activó “los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley”.

“Yo vi el comunicado y se me revolvió todo”, le cuenta Catalina Botero a BBC Mundo, mientras relata cómo fue que decidió publicar en X el mensaje que, según algunas de sus colegas, dio inicio a la ola virtual.

“No pasaron ni 10 minutos y comienzan a llegarme un montón de historias y testimonios muy fuertes, que datan de hace más de 25 años, de este mismo patrón de uno de los periodistas presentadores”, agrega la periodista, que estuvo vinculada a Caracol durante cuatro años.

Rápidamente, Mónica Rodríguez, quien cuenta con una larga trayectoria en medios y trabajó para Caracol durante 10 años, replicó los mensajes y expresó su solidaridad en redes sociales, en donde también empezó a recibir denuncias.

Fuente: N Digital