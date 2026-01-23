“Mi amor te busca en cada amanecer”, publica la madre de la niña Brianna Genao

Yessica González, madre de la niña Brianna Genao, reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025, publicó un mensaje en redes sociales en medio de la búsqueda que mantienen las autoridades.

En la publicación, González escribió:

“aunque tus pasos no estén conmigo,

mi amor te busca en cada amanecer;

vives en mi oración, en mi esperanza,

y en cada latido que no se rinde.

Aunque el silencio duela,

mi corazón te llama

y espera tu regreso.” 🕯️🙏😭

La publicación se produce mientras las autoridades mantienen abierta la investigación por la desaparición de la menor. Hasta el momento, no se han reportado actualizaciones oficiales sobre su paradero.

Desde que se notificó la desaparición, organismos de seguridad y emergencia han desplegado operativos de búsqueda en el área donde la niña fue vista por última vez, como parte de las diligencias en curso.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la investigación, a través de los canales oficiales.

Fuente: Panorama