Michael Jackson recupera su trono 42 años después: «Thriller» vuelve al número 1

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El mundo de la música está viviendo un fenómeno sin precedentes. Han pasado más de cuatro décadas desde que el legendario álbum ’Thriller’ de Michael Jackson cambió las reglas del juego y hoy, en pleno 2026, el álbum más vendido de todos los tiempos ha vuelto a lo más alto.

Tras el arrollador éxito en cines de la película biográfica ’Michael’, el este emblemático disco ha regresado al número 1 de la lista de álbums R&B/hip-hop de Billboard.

Lo que estamos presenciando aquí es pura magia musical. Esta semana marca la 38ª semana no consecutiva de este álbum en la cima de esta lista específica, pero hay un dato que destaca por encima de todos: es la primera vez que ’Thriller’ ocupa el puesto número 1 desde 1984.

El estratosférico impulso se ha llevado a cabo gracias a las nuevas generaciones que han descubierto al artista a través de la gran pantalla. Según los datos más recientes, el catálogo de Michael Jackson ha experimentado un incremento del 95% en reproducciones durante las últimas semanas, demostrando que su legado no solo es eterno, sino que está más vivo que nunca.

’Thriller’ no es solo un álbum; es un compendio de himnos que han definido la cultura pop. Aprovechando este resurgimiento musical del artista gracias gracias a su biopic, vamos a repasar algunas de las canciones más icónicas del disco y que han vuelto a sonar con fuerza durante estas últimas semanas:

No se puede entender este nuevo hito del artista sin mencionar la magistral interpretación de Jaafar Jackson. El sobrino del rey del pop ha logrado transmitir la esencia de su tío con una fidelidad que ha dejado boquiabiertos a crítica y público, logrando que el efecto Michael arrase no solo las salas de cine (con una recaudación que ya supera los 580 millones de dólares a escala global), sino también nuestros dispositivos.

Así es, Michael Jackson se ha convertido en el primer artista de la historia en tener números 1 en el top 10 de Billboard durante seis décadas consecutivas. ¡Larga vida al rey del pop!

Fuente: El Día