Michael Jackson será llevado a juicio por abuso sexual 14 años después de su muerte

Aunque Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, hace 14 años, esto no ha evitado que siga siendo demandado por supuestos abusos sexuales. Un día después de su aniversario luctuoso, Wade Robson, quien aparece en el famoso documental Finding Neverland, llevó la demanda a los tribunales.

Wade Robson informó que la Corte de Apelaciones de California revirtió su decisión luego que en 2021 se desestimó su caso.

Dado que Michael Jackson murió antes de que se entablara en su contra cualquier acusación legal, Robson demandó a los herederos de Jackson y originalmente fue desestimado en 2017 después de que el juez dictaminó que se presentó más allá del estatuto de limitaciones.

Sin embargo, en 2023, una nueva ley extendió el tiempo que tienen los niños para presentar cargos por abuso sexual y esto le devolvió la oportunidad a Robson de ir a la corte.

Cuando se desestimó el caso, los herederos de Michael Jackson declararon: «Wade Robson ha pasado los últimos ocho años persiguiendo reclamos frívolos en diferentes juicios contra los herederos de Michael Jackson y las compañías asociadas con ellos. Robson ha tomado casi tres docenas de declaraciones e inspeccionado y presentado cientos de miles de documentos tratando de probar sus afirmaciones».

Sin embargo, un juez ha dictaminado una vez más que «las afirmaciones de Robson no tenían ningún mérito, que no es necesario un juicio y que su último caso es desestimado».

Como reseña el medio «Marca«, en la demanda de Robson, el bailarín afirmó que MJ abusó sexualmente de él desde los 7 hasta los 12 años , alegando que «Michael Jackson era una de las personas más amables y amorosas que conocí. Me ayudó tremendamente con mi carrera y mi creatividad. También abusó sexualmente de mí durante siete años «.

¿Qué pasa si Robson gana?

Robson declaró al periódico británico The Guardian que en su interacción con el cantante: «me hizo sentir cómplice, que lo quería al menos tanto o más que él. Y es que el abuso no se sintió extraño porque lo estaba haciendo este hombre. Era como un dios para mí. Gran parte de eso fue una validación para mí. Pero, ¿qué significa eso, que me gustó? Yo también soy un bicho raro».

El bufete de abogados Hugh James afirma que «si el agresor ha muerto hace relativamente poco tiempo, entonces la víctima podría llevar el patrimonio del agresor a los tribunales. La demanda se presentaría contra el patrimonio, lo que significa los representantes personales». Esto significa que la persona o personas responsables de la herencia deben cumplir con las órdenes del juez.

Sin embargo, los herederos de Michael Jackson han negado categóricamente todas las acusaciones y fechorías reclamadas por sus presuntas víctimas.

Fuente: Diario Libre