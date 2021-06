Michael Miguel califica a Jhoel López como “freco y atrevido”

Hace unas semanas el comunicador Jhoel López manifestó que su veterano colega, Michael Miguel Holguín, “no ta”, por entender que politiza sus presentaciones y que tiene que definir sus roles, político o animador.

Ante estas declaraciones, el excandidato a alcalde por el Distrito Nacional, no se quedó callado y definió a López como “freco y atrevido”, que a su entender lo que anda buscando “likes”.

“Jhoel no está calificado, a mí no es cualquiera que me saca quicio. Jhoel lo que es un muchacho, que buscando likes que se pone de freco y atrevido”, manifestó el animador al ser entrevistado en el programa “Q lo que hay RD”.

Asimismo, consideró que el productor y conductor del programa “Me gusta de noche” no tiene “power” y aseguró que tomará sus comentarios como “una muchachada”.

Michael Miguel también consideró que las declaraciones de Jhoel son fruto de la ignorancia, que atento a sus cuadritos cree que está vivo.

“No entienden que la época va a exigir otras cosas. Una de las cosas más bonitas en un profesional, unas de las cosas más lindas que puede tener un profesional, es el respeto a la gente que se ha ganado un espacio”, expresó el presentador del programa “De extremo a extremo”.

Recordó que él se ha ganado su espacio en la televisión, que nunca le ha faltado al respeto al novel comunicador y que no todo se dice.

