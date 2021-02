Miembros actuales y pasados fueron evaluados en primer día de entrevistas de Cámara de Cuentas

Este lunes comenzaron las entrevistas a los aspirantes a miembros de la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, esto con el fin de elegir a los sustitutos de Margarita Melenciano, Carlos Noés Tejada, Félix Álvarez, Pedro Ortiz y Hugo Álvarez, actuales titulares del organismo fiscalizador.

Las evaluaciones constan de dos tandas, y según el presidente de la comisión permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genao, prevé entrevistar a 15 personas en cada una de esas tandas, con evaluaciones de diez minutos para cada uno de los postulantes.

En el primer día de las entrevistas fueron evaluados 29 aspirantes y participaron varios exmiembros de esa institución, quienes afirmaron en su mayoría, que se postulaban debido a que el órgano fiscalizador necesita de personas con mayor experiencia que le agreguen más credibilidad a la institución.

Durante la primera jornada se entrevistó a Juan Luis Séliman Haza, quien fue miembro del organismo, en el periodo 2008 y 2012, quien señaló que esa entidad pasa por una “crisis de credibilidad”, la cual afecta su salud institucional del país.

“La Cámara de Cuentas no compra, ni vende nada, ni construye y menos educa a nuestros niños en las escuelas. La Cámara de Cuentas hace auditorías a través de los inspectores que tienen que estar debidamente equipados y remunerados”, señaló Séliman Haza.

Asimismo, también fue entrevistado Pablo Domingo Rosario, quien fue vicepresidente de la Cámara de Cuentas en el periodo 2008-2016 y elegido como miembro titular para el periodo 2016-2020, pero posteriormente renunció al puesto debido a que sintió que se le degradó al no ratificarlo en su mismo puesto.

Rosario señaló que se volvió a postular por la experiencia que posee y porque en esa institución necesita que quienes estén al frente de ella sean personas honestas y responsables, que sean expertos en auditorías y contabilidad.

Durante las entrevistas, los postulantes fueron cuestionados con respecto a cuál creen eran las debilidades que los miembros actuales de la Cámara de Cuentas presentaron, en la cual coincidían en que estos no habían realizado el trabajo suficiente en cuanto a las auditorías de las instituciones públicas se trataba.

Mientras, que en la tanda vespertina fue entrevistada Margarita Melenciano, actual miembro de la Cámara de Cuentas, quien señaló que se volvió a postular por el compromiso que tiene con el país de servir y ofrecer el conocimiento que tiene de todas las debilidades a lo interno de la institución para convertirla en un ente fiscalizador externo donde la transparencia sea el objetivo.

Melenciano fue cuestionada por los diputados respecto a la situación actual de la institución a la que aún pertenece, donde están siendo investigados ella al igual que sus demás compañeros por el Ministerio Público, por presuntamente obstruir la justicia, impidiendo entregar informes de auditorías a las autoridades pertinentes.

Explicó que la situación actual de ese organismo fiscalizador se debe a una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre una serie de requerimientos que hizo la Procuraduría por una cantidad de informes que ya estaban aprobados, otros no estaban listos, unos en proceso y otros para realizar investigaciones sobre casos en específico.

“No me siento culpable de nada, por eso estoy aquí sentada mirándolos a todos y quería que el país me observara, porque por más de en 55 años en la administración pública, primera vez que me veo en esta situación, pero siempre con el ánimo de defender a mi país”, indicó Melenciano.

Explicó que desde el año 2018 en la Cámara de Cuentas se dieron una serie de situaciones de informes que ya habían sido aprobados y luego se les quería realizar unas modificaciones para presentarlos luego al Pepca.

“No tengo nada que ocultar y donde quiera que he trabajado he dejado mi impronta y estoy sentada aquí justamente para demostrarle al país que soy una persona honesta, honrada, decente y a este país hay que adecentarlo porque así no se puede trabajar”, finalizó la funcionaria que fue entrevistada por alrededor de 15 minutos por los diputados.

Fuente: DL