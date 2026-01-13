Nacionales

Migración afirma que detiene a 1,385 indocumentados y deporta a otros 1,151

Santo Domingo (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que, en coordinación con las instituciones de seguridad y orden público, detuvo a 1,385 extranjeros en condición migratoria irregular en distintos puntos del país, mientras que deportó a otros 1,151.

Los operativos se realizaron en el Gran Santo Domingo, abarcando sectores del Distrito Nacional como Los Praditos, El Millón, Ensanche Naco, San Carlos, la Zona Colonial, Villas Agrícolas, Villa Francisca y Herrera; en Santiago de los Caballeros, específicamente en el municipio cabecera; en la provincia Hato Mayor, en los sectores Yerba Buena, La China, Los Polanco y Los Solares; y en la provincia Barahona, en comunidades como Vicente Noble, Fondo Negro, Quita Coraza, Jaquimeyes, Habanero y Batey Algodón.

Asimismo, la entidad reportó la deportación de 1,151 ciudadanos haitianos, quienes fueron reconducidos a su país de origen a través de los pasos fronterizos formales con Haití, tras agotar el proceso de verificación correspondiente.

Las provincias donde se registraron mayores intervenciones fueron Distrito Nacional, Santo Domingo (142), Montecristi (74), Dajabón (73), La Vega (63), La Altagracia/La Romana (63), Elías Piña (55), Independencia (Jimaní) (54) y San Juan (49).

En apoyo a las operaciones de la DGM, el Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a 430 extranjeros indocumentados, entregados a la institución, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) detuvo a 108, mientras que la Policía Nacional participó con la detención de 35 personas.

Los 1,151 extranjeros deportados fueron trasladados hacia los puntos fronterizos de Dajabón y Elías Piña, donde fueron entregados a las autoridades haitianas, luego de completar el proceso de registro y verificación biométrica en los centros de retención habilitados por la Dirección de Migración.

Fuente: EFE

