Migración detiene 454 indocumentados durante operativo en Los Minas

La Dirección General de Migración, en una operación conjunta con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desplegó un operativo de gran escala en el sector Los Minas de Santo Domingo Este, en el cual fueron detenidos 454 nacionales haitianos en condición irregular.

La intervención fue ejecutada previa coordinación con el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la República y Policía Nacional, bajo el mando del general de brigada Eddy Pérez Peralta (PN), director regional SDE PN; coronel Rafael Hernández Rivera (ERD), director de Interdicción DGM, y el coronel Darling Mota Tolentino (FARD), subdirector de Inteligencia DGM, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y reforzar la seguridad ciudadana.

Las acciones se concentraron inicialmente en el sector Katanga, como punto neurálgico de la zona, extendiéndose a otros sectores como Vietnam, y demás calles y avenidas circundantes.

Según el informe oficial, un total de 454 personas fueron retenidas, entre los cuales se contabilizaron 280 hombres, que fueron interceptados mientras las autoridades peinaban la zona en busca de asentamientos irregulares y personas actuando al margen de la ley.

Todos los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, ubicado en San Cristóbal, donde a su llegada se inició el protocolo correspondiente de identificación, depuración, investigación y registro biométrico, asegurando que cada caso sea manejado con estricto apego a los derechos humanos.

Los inmigrantes que no puedan justificar un estatus migratorio legal en el país serán deportados a su país de origen luego de completado el debido proceso establecido por nuestro marco legal.

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), director general de Migración reiteró el compromiso de la institución que dirige con el control migratorio en todo el territorio de la República Dominicana.

Fuente: Panorana