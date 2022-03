Migración detienen varios cubanos en puesto de chequeo militar de la frontera de Dajabón

Dajabón,- Miembros del ejército Dominicano y de control migratorio detuvieron a cuatro ciudadanos Cubanos y un dominicano, quienes iban a bordo de un carro desde Dajabón hacia Santiago de los Caballeros, los extranjeros fueron detenidos y llevados al puesto de chequeo militar de la comunidad Cañongo de esta ciudad.

Los extranjeros detenidos fueron identificados como, Hanoi Portuondo Martínez, Pasaporte No. L318158, Rigoberto Prieto Cruz, Pasaporte No. J657481, Jorge Michael Janes Portuondo, Pasaporte No. L245661, Yarisey Hernández Gómez, Pasaporte No. K874411, todos con Visa Haitiana por un periodo de un año desde República de Cuba hacía la República de Haití, todos Ciudadanos Cubanos con su estatus migratorio irregular para transitar en nuestro país.

Los detenidos viajaban abordo del carro marca Hyundai Sonata, modelo LPI, Color Gris, placa de exhibición No. X733104 Chasis No. KMHE341DBFA147168, conducido por el Señor Cristian José Martínez, no porta cédula, ni su ayudante identificado como Favio Vargas Tejada, residentes en la ciudad de Santiago.

Con relación al caso también esta siendo investigado Cristian Martínez, quien alegadamente solicito los servicios de transporte Uber en Santiago, para transportar a los extranjeros detenidos. el caso esta siendo investigado en la sede de la comandancia del decimo batallón de infantería del ejercito Dominicano por una comisión encabezada por el comandante coronel Feliz Brito, para ser entregados a las autoridades de control migratorio y procedan a dar el seguimiento de rigor.