Migración informa detuvo a 1,107 extranjeros indocumentados y deportan 832 hacia Haití

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que un total de 1,107 extranjeros en situación migratoria irregular fueron detenidos y 832 deportados durante operativos de interdicción migratoria realizados este martes por en distintos puntos del territorio nacional y pasos fronterizos.

Los operativos se realizaron en coordinación con diversas instituciones del Estado.

Las acciones de la DGM abarcaron el Gran Santo Domingo (128), Santiago de los Caballeros (68), La Vega (48), Espaillat, Moca (28), Mao / Santiago Rodríguez (33), La Altagracia / La Romana (46), Azua (Los Pilones) (22), Barahona (54), Puerto Plata (10), Monte Cristi (70), Dajabón (33), Elías Piña (32), San Juan de la Maguana (44), Independencia -Jimaní (85), Bahoruco (2) y Pedernales (46). En el Gran Santo Domingo, las acciones se desarrollaron en sectores como Arroyo Hondo, Los Frailes, Boca Chica, Villa Duarte y Los Alcarrizos.

Asimismo, se realizaron operativos en el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. En la provincia La Vega, las intervenciones abarcaron los municipios y distritos de La Vega y Constanza; mientras que en Espaillat se ejecutaron acciones en Moca. En la provincia Montecristi, fueron detenidos inmigrantes en condición migratoria irregular en Las Matas de Santa Cruz, Castañuelas, El Pósito, Guayubín y Mangá.

De igual forma, las autoridades actuaron en la provincia Barahona, específicamente en los municipios y distritos de Polo, Cabral, La Lista, Salinas, Saladillo y Cachón, en cumplimiento de la Ley General de Migración No. 285-04 y de las directrices del Estado dominicano en materia de control y orden migratorio.

De acuerdo a una nota de prensa, adicionalmente, unidades del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a 247 extranjeros indocumentados, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) a 73 y la Policía Nacional (PN) a 38, quienes fueron entregados a la DGM.

Los extranjeros deportados fueron trasladados a los puntos fronterizos de Dajabón (188) y Elías Piña (522), donde fueron entregados a las autoridades migratorias de Haití, conforme a los procedimientos establecidos.

La DGM afirma que mantiene activos estos operativos a nivel nacional como parte de una estrategia sostenida de control migratorio, orientada a reforzar la vigilancia, preservar el orden público y apoyar la labor de los organismos de seguridad del Estado.

Fuente: el Nuevo Diario