Migración reporta reducción en casos de falsificación de documentos en primer trimestre del año

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La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo que durante el primer trimestre de 2026 se registró una reducción en los casos de falsificación de documentos, en comparación con el 2025.

De acuerdo con una nota de prensa, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, indicó que en 2025 se detectaron 2,500 casos, mientras que en el trimestre enero-marzo de 2026 se han identificado 175. Además, no se registran casos judicializados por suplantación de identidad en lo que va de año.

La institución señaló que las cédulas de identidad y los permisos de trabajo temporales son los documentos más falsificados, seguidos del pasaporte físico, principalmente el haitiano. En menor proporción, se han detectado documentos de países como Colombia, Brasil y Guatemala, así como visas digitales.

Perfil de las víctimas de falsificación

En cuanto al perfil de las víctimas de falsificación, el 60 % corresponde a dominicanos residentes en el exterior, el 30 % a personas fallecidas y el 10 % a ciudadanos que han reportado pérdida o extravío de documentos.

Lee Ballester indicó que los principales casos de uso de identidades dominicanas falsas se concentran en Haití (65 %), seguido de China (15 %) y otros países (20 %).

En una nota de prensa, el titular de la DGM destacó que la institución mantiene mecanismos de cooperación e intercambio de información en tiempo real con agencias nacionales e internacionales, como parte de las acciones para la verificación de identidades y el combate al crimen organizado transnacional.

Asimismo, reiteró que no existen casos bajo investigación relacionados con evidencias de participación de personal activo de la institución en este tipo de hechos.

FUENTE: DL