Miguel Ortega afirma que la «propuesta indecente» fue desviar 3 millones del presupuesto de Radio Educativa Dominicana

El comunicador Miguel Ortega dijo que “recibió una propuesta de desviar 3 millones de pesos de Radio de Radio Educativa Dominicana para favorecer a Luis Lebrón”.

En entrevista exclusiva ofrecida a José Peguero, el reconocido comunicador, manifestó “que

Lebrón quería que le asignará unos recursos del presupuesto, de unos 3 millones de pesos

trimestrales, que eran utilizados para hacer los contenidos y la producción de la emisora”.

Señaló que ante la propuesta, le sugirió a Lebrón, quien se desempeña como director de la referida emisora, que le solicite lo que él necesitaría para someterla, pero que este se mostró en desacuerdo, porque es una persona acostumbrada a violentar los procesos.

Se atribuía cosas que no les correspondía, por el simple hecho de su vínculo con el ministro”, señaló.

Ortega, agregó que para buscarle una solución al impase le comunicó lo sucedido al

ministro de Educación Roberto Fulcar, quien supuestamente se “molestó” por la vía que este utilizó para hacerle saber lo ocurrido.

“Fulcar lo vio y lo escuchó y me dijo que yo no tenía que enviárselo por esa vía (por

WhatsApp). Me reprochó… “después me dijo que enviándoselo por esa vía se puede dañar la investigación”, sostuvo.

Reconoció que no era la forma correcta de enviarle una denuncia tan seria al ministro, pero argumentó que “no utilizaron el mecanismo ni el método correcto para decirme las cosas como son”. Ortega, aseguró el pasado miércoles que trabajó para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegara al poder y que el presidente Luis Abinader no le toma el teléfono porque es “un negrito de Los Mina”.

“Yo era el que en cinco años lo presentaba día por día, República Dominicana, Estados

Unidos, Pedernales, Europa, Montecristi, Higüey y todo eso, yo después de eso no he vuelto a ver a Luis Abinader que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas actividades, porque yo soy un negrito, porque soy de un barrio de Los Mina”, indicó el comunicador.

Manifestó que aún no ha visto al mandatario y no fue tomado en cuenta en su Gobierno, y

que enfrentó al expresidente Danilo Medina.

Señaló que el actual Gobierno solo está compuesto de “blanquitos, rubitos y de Popis” y los que trabajaron para la campaña “no sirven para el Gobierno”.

