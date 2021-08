Miguel Ortega renuncia como director de Radio Educativa Dominicana por «maltrato y humillación» del Gobierno

El locutor Miguel Ortega anunció este miércoles su renuncia de manera irrevocable como director de Radio Televisión Educativa, por maltrato y humillación del Gobierno y porque se le hizo una «propuesta indecente».

En una trasmisión en vivo a través de cuenta de Facebook, Ortega se quejó de que no fue tomado en cuenta por el presidente Luis Abinader, luego de que durante cinco años fuera la persona que lo presentaba en las diferentes actividades cuando el ahora mandatario era candidato.

«Hoy exactamente hace un año que Luis Abinader es presidente, yo era el que en cinco años lo presentaba día por día (c…), día por día: República Dominicana, Estados Unidos, Pedernales, Europa, Dajabón, Montecristi, Higüey y todo eso. Yo después de eso más nunca he vuelto a ver a Luis Abinader, quien me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas las actividades», sostuvo.

Dijo que el Mandatario no lo tomó en cuenta para su Gobierno, luego de que él entregó su talento y su vida a ese proyecto.

«Yo renuncié hoy de Radio Televisión Educativa como su director porque no se me respetó y no se me tuvo en cuenta», expresó al explicar los motivos de su renuncia.

Asimismo, denunció que una persona a quien identificó como Luis Lebrón le hizo una propuesta indecente, de la cual no dio detalles.

«Hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón, en Radio Televisión Educativa, me tiene al coger el garete. Me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieran al lado de él, porque él es del pueblo del ministro y que él es el que va a ser el verdadero director, que a mi me van a cancelar. Pues mira que a mi no me cancelaron, yo me fui», agregó.

Añadió que «y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero y como yo no claudico…». Explicó que envió la referida propuesta al ministro de Educación, Roberto Fulcar, «y lo que encuentro es un tremendo boche y me manotea el pecho».

Visiblemente molesto, Miguel Ortega dijo que tiene todo documentado y que no quiere nada del Gobierno. «No me llamen, me han llamado un millón de veces, las tengo todas registradas y fotografiadas».

Advirtió a los funcionarios del Gobierno que «Ustedes me pueden agarrar, pero políticamente destruirme aplicarme el poder, pero legalmente no, porque yo no me meto en lo mal hecho; por eso vivo como vivo, porque me respeto».

El locutor refirió que devengaba un sueldo de 150 mil pesos en el cargo que ostentó durante ocho meses.

