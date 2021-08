Miguel Ortega se indigna con Luis Abinader y dice Roberto Fulcar le manoteó el pecho

En una transmisión en vivo a través de Facebook el presentador Miguel Ortega, aparentemente enojado, informó que su renuncia en la dirección de Radio y Televisión Educativa se debió a una propuesta indecente que le hicieron, y que tras informarla a Roberto Fulcar este le ofendió y le manoteó el pecho.

Dijo que no claudicaba con lo mal hecho y que como director no se le respetó, al tiempo de asegurar que Luis Lebrón le hizo la propuesta y como “dice la Ley no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato que es Roberto (Fulcar, ministro de Educación), se la envío porque creo que él y yo somos amigos, que hemos compartido tantos años juntos y lo que encuentro es un tremendo boche. ‘Usted no tiene que mandarme por esa vía esa cosa’ y me manotea el pecho”, dice en el video.

Antes de su denuncia aseguró que siente una gran indignación con el presidente Luis Abinader, porque luego de hacer campaña por cinco años y presentarlo día por día para llevarlo al poder no le ha llamado, y “jamás” ha vuelto hablarle después que logró su gobierno.

Ortega indicó que no lo tomó en cuenta para su Gobierno porque incluso para su presentación como presidente, ya que “una rubita presentando a Luis Abinader y Miguel Ortega que se chupe el deo”.

“La indignación que yo tengo por un año, aguantando día por día, doliéndome la cabeza, pensando qué fue lo que yo hice, porque yo no soy narcotraficante, yo no maté a nadie, yo no tengo una mala influencia, wow yo soy un tipo que tiene mala suerte, qué es lo que yo estoy pagando”, dijo.

Expresó que el Gobierno está llenó de “blancos, rubitos y popis” y los que trabajaron para que llevar a Luis al poder “no sirven para el gobierno”.

“Y no le hago lo que le hice a Danilo porque yo respeto a su mamá, porque le cogí cariño en la campaña, ‘el hijo de doña Sula’ está en la calle, no hay para nadie, Luis Abinader presidente. Mierda para ti, aquí estoy yo, ya él es presidente y la mierda para mí”, expresó.

Dijo que cobraba 150 mil pesos mensuales, pero que no quiere nada del Gobierno, por lo que pidió que no lo llamen.

“No crean una estrategia que me joda porque yo le sé responder”, aseguró.

