Miguel Tejada se defiende y da su versión sobre una deuda que empezó en RD$475,000 y ya va por RD$9 millones

Ante las cámaras de N Investiga el expelotero dominicano Miguel Tejada se defendió y dio su versión sobre el caso judicial que se le sigue por supuestamente emitir cheques sin fondo, por lo que un juzgado dictó una orden de aprensión en su contra.

El caso de Tejada es peculiar porque inició como una deuda de RD$475,000 y ya va por RD$9 millones, poniendo en entredicho las finanzas de un jugador que en 17 temporadas en las Grandes Ligas firmó contratos por más de US$100 millones.

Tejada asegura que esa deuda de RD$475,000, que era para pagar bebidas alcohólicas que se utilizaron en una fiesta navideña, se pagó en efectivo al señor Juan Isidro Veras, a quien calificó como un amigo, pero anteriormente había emitido un cheque, mismo que se trató de cobrar años después y sirvió como base para la demanda legal interpuesta en contra del llamado Pelotero de la Patria.

Luego del feriado de año nuevo, según explica, Veras no le devolvió el cheque, documento que fue utilizado para una demanda el 27 de mayo de 2015, donde inicia todo el problema judicial que se ha ido complicando con los años. Llegaron hasta su casa para allanarlo y lo convencen que debía dar otro cheque.

Primero fue de RD$900.000, de 900.000, yo le doy uno de 900 para pagar el embargo y ellos se van, pero luego regresan la próxima semana y me vienen con la misma situación de que me van a embargar otra vez. Yo le digo no te puedo pagar porque ya te acabo de dar un cheque, dame otro cheque y ese cheque que tú me va a dar va a eliminar, que tú me acaba de dar”, dijo Tejada a N Investiga.

Ante la pregunta de la periodista Nuria Piera de que si estaba prófugo como sostenían los medios de comunicación, el excampocorto dijo que no lo han ido a buscar, y que en el momento que su abogado le diga que tiene que enfrentar la justicia para demostrar su inocencia, lo hará.

También atribuyó el que su problema haya llegado tan lejos a que no tuvo asesoría legal por parte de sus abogados.

“No, yo no tuve asesoría, yo no tuve asesoría porque yo seguí llevándome de ello. Mayormente los abogados me lo que me decían era vamos a ver, vamos a dar por esta audiencia. Yo tenía que buscar dinero para pagar las audiencias de ese día”, sostuvo Tejada.

Miguel Tejada ha cambiado de abogados y desde hace 7 meses está al frente de su caso el licenciado Brasil Jimenez, quien estableció algunas apreciaciones en términos jurídicos de este caso donde dice su defendido lo ha pagado por mucho.

“En este caso, si no estás satisfecho con el pago que ha hecho Miguel de RD$1.100.000, que lo ha recibido su abogado, que el embargo que se realizó, que se materializó en el bien de la propiedad del señor Miguel Tejada y su esposa, no fueron suficientes para cobrar 470.000”, dijo el abogado Jiménez.

Tejada, establece que se vio presionado ante varias amenazas de embargos a entregar cheques pagando para la detención de los mismos, a sabiendas supuestamente de que les había advertido a los ejecutores, que estaban sin fondos, cada vez daba más evidencias para sustentar un caso de violación de la ley de cheques y a pesar de eso, también perdió los enseres de su apartamento en Pinatini.

