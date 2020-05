Miguel Vargas sobre retiro de AFP: «El remedio Saldría Peor que la enfermedad»

Miguel Vargas sobre retiro AFP: «El remedio saldría peor que la enfermedad»

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, llamó a no tocar los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Vargas llamó a evitar iniciativas improvisadas que afecten a la economía, propuso la búsqueda de una solución en las que, además de los trabajadores, estén implicados el Estado y los empresarios; y apeló para que los congresistas tengan un alto sentido de Estado y de consciencia de los momentos que estamos viviendo.

El dirigente político, sostuvo que no se puede afectar al estado on propuestas cortoplacistas, por lo que se requieren de grandes soluciones, consensos y compromisos. Estimó, que los actuales momentos son para pensar en todos, no en unos pocos y que los trabajadores “no pueden ni deben financiar el costo económico de la pandemia”. “Puede suponer que el remedio planteado sea peor que la enfermedad por su impacto de manera significativa en la estabilidad económica de nuestro país, cuando la prioridad es la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de los dominicanos”, afirmó.

El también Canciller de la República, llamó a trabajar en conjunto con todas las fuerzas vivas del país, “para que propongamos grandes medidas, en conjunto con todos los sectores sociales y económicos, a fin de implementar soluciones que aporten valor para todos los dominicanos, incluyendo los trabajadores informales y los desempleados”. “Busquemos soluciones para el 100% de los dominicanos y no solo para el 26.5%, ya que para enfrentar la presente crisis se requiere de los aportes del Estado y de las empresas, y no solo recaer sobre los hombros y espaldas de menos del 30% de nuestra fuerza laboral, que es la que cotiza en los fondos de pensiones”. Miguel Vargas, indicó que los fondos de pensiones no son fondos de emergencias, y solo están destinados exclusivamente a financiar pensiones dignas a los trabajadores, es un ahorro que no es voluntario, “sino un deber constitucional de contribuir con la seguridad social”.

Por: Somos Pueblo