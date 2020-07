Milcíades Florentino, nuevo rector de la Catedral Castrense

Milcíades Florentino Capellán, mayor de la Armada Dominicana, tomó posesión este viernes como rector de la Catedral Castrense Santa Bárbara de Los Hombres de la Mar.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la solemne eucaristía estuvo presidida por monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar del arquidiócesis de Santo Domingo y secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, acompañado de sacerdotes y diáconos de la arquidiócesis y otras diócesis del país. También se contó con representantes de las diferentes instituciones militares y el cuerpo de la Policía Nacional.

Faustino Burgos Brisman luego de realizar el saludo a la asamblea, presentó al nuevo rector, y destacó que la comunidad “vivía un momento particular de alegría, porque recibía a su nuevo pastor”.

Llegado el momento, el canciller del obispado castrense, reverendo Joaquín Domínguez dio lectura al decreto de Florentino Capellán como rector de la Catedral Castrense. Luego Martín Gutiérrez, vicecanciller del Obispado Castrense leyó el nombramiento como párroco de la catedral, por encontrarse esta en la jurisdicción del Arquidiócesis de Santo Domingo.

En su juramento el reverendo Milcíades Florentino expresó:

“Prometo guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese como en mi manera de actuar, mi comunión con la iglesia, cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vínculo a la iglesia, tanto universal como particular en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho canónico”.

La ceremonia estuvo moderada por el director de Comunicación y Prensa, el reverendo Juan Amadís Socorro Ovalles.

En el catedral se pudo visualizar las medidas de distanciamiento y protocolo de higiene establecido por las autoridades, señaló la nota de prensa.

Iglesia Santa Bárbara

La iglesia Santa Bárbara de los Hombres de la Mar es la primera parroquia del nuevo mundo, construida por los habitantes de las canteras. Pese a su remodelación, esta catedral mantiene la originalidad y belleza de su infraestructura.

La infraestructura está restaurada casi en su totalidad y se recuperaron detalles arquitectónicos que fueron cubiertos por empañetes realizados en el pasado.

El suelo renovado en su totalidad deja a la vista las piezas de cerámica del piso original las cuales poseen un estilo genovés. Asimismo, se pueden observar obras de cera que representan varias escenas de la vida de Jesús, siendo su crucifixión una de las más impactantes.

La edificación del siglo XVI fue el lugar donde el sacerdote José Ruiz y Domínguez bautizó al patricio Juan Pablo Duarte el 4 de febrero del 1813. Además, en 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por: DL